La Justicia entrerriana ordenó a una obra social, afrontar un mayor porcentaje de cobertura en un medicamento

La resolución fue en el marco del legajo “D.M.C. c/ Obra Social de Entre Ríos s/Acción de amparo”. La parte demandada proponía una cobertura del 40% del costo de la medicación prescripta a la afiliada. Sin embargo, el fallo determina “la cobertura del 70% del costo del medicamento Dienogest, a razón de 2 mg diarios, y por el período de 6 meses, conforme lo prescripto por la profesional tratante”.

La prescripción obedeció al diagnóstico de endometriosis profunda, una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante, que en el caso de la paciente fue diagnosticada por síntomas (dolor pélvico crónico y dismenorrea severa) y resonancia magnética.

Se trata de una patología que puede reaparecer tras períodos de mejoría y dependiente de estrógenos, una hormona que estimula el tejido endometriósico, favoreciendo su crecimiento y proliferación, según el dictamen medico forense.