google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

La Justicia entrerriana ordenó a una obra social, afrontar un mayor porcentaje de cobertura en un medicamento

Condenaron a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a “que en el plazo de 2 días hábiles”, garantice “la cobertura del 70% del costo del medicamento".
Policiales/Judiciales06 de septiembre de 2026
google
0968a73a7e1569a68bd18f2659ec8421f26e2f05

La resolución fue en el marco del legajo “D.M.C. c/ Obra Social de Entre Ríos s/Acción de amparo”. La parte demandada proponía una cobertura del 40% del costo de la medicación prescripta a la afiliada. Sin embargo, el fallo determina “la cobertura del 70% del costo del medicamento Dienogest, a razón de 2 mg diarios, y por el período de 6 meses, conforme lo prescripto por la profesional tratante”.

La prescripción obedeció al diagnóstico de endometriosis profunda, una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante, que en el caso de la paciente fue diagnosticada por síntomas (dolor pélvico crónico y dismenorrea severa) y resonancia magnética.

Se trata de una patología que puede reaparecer tras períodos de mejoría y dependiente de estrógenos, una hormona que estimula el tejido endometriósico, favoreciendo su crecimiento y proliferación, según el dictamen medico forense.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo