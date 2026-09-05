google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Amenazó a un pescador con un machete y terminó tras las rejas

La policía llegó a tiempo para poner a resguardo al amedrentado.
Policiales/Judiciales05 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
google

20260905_082926

Sucedió en la zona de bajada de lanchas de la costanera de Santa Elena.

A las 1:15 de la madrugada de este sábado, la policía tomó conocimiento de que un ciudadano se encontraba amenazando a un pescador. Al arribar al lugar, se entrevistaron con un hombre de 54 años, quien manifestó que, mientras intentaba trasladar su embarcación hacia el río, fue abordado por un masculino que lo habría amenazado con un machete.

20260905_082940

Ante la presencia policial, el involucrado intentó descartarse del elemento cortante y posteriormente comenzó a forcejear con los efectivos, siendo reducido y aprehendido, se confirmó a Estación Plus Crespo.

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso su detención por los delitos de Amenazas Calificadas y Resistencia a la Autoridad, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo