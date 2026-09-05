Amenazó a un pescador con un machete y terminó tras las rejas

Sucedió en la zona de bajada de lanchas de la costanera de Santa Elena.

A las 1:15 de la madrugada de este sábado, la policía tomó conocimiento de que un ciudadano se encontraba amenazando a un pescador. Al arribar al lugar, se entrevistaron con un hombre de 54 años, quien manifestó que, mientras intentaba trasladar su embarcación hacia el río, fue abordado por un masculino que lo habría amenazado con un machete.

Ante la presencia policial, el involucrado intentó descartarse del elemento cortante y posteriormente comenzó a forcejear con los efectivos, siendo reducido y aprehendido, se confirmó a Estación Plus Crespo.

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso su detención por los delitos de Amenazas Calificadas y Resistencia a la Autoridad, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial.