Una mujer fue apuñalada por su vecina tras discutir por “ruidos molestos”

Una discusión entre vecinos por ruidos molestos y problemas de convivencia terminó con una mujer de 31 años herida con un objeto punzante en la zona norte de Chajarí. El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 19.30, en inmediaciones de avenida Primero de Mayo y Las Vías, y requirió la intervención de la Policía.

Según se informó, un móvil policial llegó hasta el lugar tras recibir un aviso por una pelea. Allí, los efectivos encontraron a una mujer de 31 años y a su pareja, un hombre de 37, quienes manifestaron haber protagonizado una gresca con otra inquilina del complejo habitacional.

De acuerdo con la denuncia realizada posteriormente por la mujer, los problemas de convivencia entre los vecinos venían relacionados con ruidos molestos y la constante circulación de personas en el sector.

La situación habría derivado en una nueva discusión entre las partes. Según relató la denunciante, durante el enfrentamiento la otra mujer la habría atacado con un objeto punzante a la altura de la clavícula.

Siempre de acuerdo con su exposición, la pareja de la presunta agresora habría intentado inmovilizarla tomándola de los brazos. En ese momento intervino su pareja, quien también habría sido agredido.

Una ambulancia llegó hasta el lugar y trasladó a la pareja al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas.

La otra inquilina involucrada en la pelea ya se había retirado del domicilio cuando arribó la Policía, por lo que inicialmente no pudo ser identificada.

Tras recibir asistencia médica, la mujer realizó la denuncia penal en sede policial, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la pelea y las responsabilidades de las personas involucradas.

Noticias Chajarí / Tal Cual Chajarí