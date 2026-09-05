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Golpes de puño en la Terminal de Ómnibus de Santa Elena

Un muchacho fue detenido y deberá afrontar cargos por Lesiones en Flagrancia.
Policiales/Judiciales05 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Alrededor de las 22:40 de este viernes, un ciudadano de 35 años ingresó a la Jefatura Departamental La Paz, en calidad de detenido; tras ser detenido en Santa Elena.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que en horas de la noche, personal policial tomó conocimiento de que en la Terminal de Ómnibus de Santa Elena, se encontraba un sujeto ocasionando disturbios y agrediendo a personas.

Al arribar al lugar, se entrevistaron con un hombre de 65 años, quien manifestó que, mientras se encontraba esperando el arribo de familiares, fue agredido repentinamente mediante un golpe de puño en el rostro.

Ante esta situación, se procedió a la demora del masculino involucrado.

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, Dr. Facundo Barbosa, dispuso la detención por el supuesto delito de Lesiones en Flagrancia, siendo trasladado y alojado a disposición de la autoridad judicial.

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