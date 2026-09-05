Secuestraron una camioneta por estafas a corralones de Hasenkamp y Paraná
La Policía de Entre Ríos concretó este viernes por la mañana un procedimiento en la capital entrerriana, en el marco de una investigación por estafas cometidas contra corralones de Paraná y Hasenkamp.
Los uniformados llevaron a cabo una requisa y secuestro vehicular en un domicilio en calle Cataluña y Aeberhard, en inmediaciones del barrio San Roque de Paraná. Allí se notificó a un joven del procedimiento.
De acuerdo a lo informado, se dispuso, por orden del fiscal Santiago Alfieri, el seciestro de una camioneta Toyota Hilux y un teléfono celular que será peritado por el personal de Investigaciones.
Cabe señalar que la investigación apunta a desentramar el raid delictivo de sujetos que estafaban a comercios mediante el uso de cheques apócrifos, destacó Ahora.