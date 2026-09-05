google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Secuestraron una camioneta por estafas a corralones de Hasenkamp y Paraná

La investigación ronda al pago de compras mediante cheques apócrifos. Reúnen elementos para peritar, que podrían comprometer a los implicados.
Policiales/Judiciales05 de septiembre de 2026
google

image

La Policía de Entre Ríos concretó este viernes por la mañana un procedimiento en la capital entrerriana, en el marco de una investigación por estafas cometidas contra corralones de Paraná y Hasenkamp.

Los uniformados llevaron a cabo una requisa y secuestro vehicular en un domicilio en calle Cataluña y Aeberhard, en inmediaciones del barrio San Roque de Paraná. Allí se notificó a un joven del procedimiento.

De acuerdo a lo informado, se dispuso, por orden del fiscal Santiago Alfieri, el seciestro de una camioneta Toyota Hilux y un teléfono celular que será peritado por el personal de Investigaciones.

Cabe señalar que la investigación apunta a desentramar el raid delictivo de sujetos que estafaban a comercios mediante el uso de cheques apócrifos, destacó Ahora.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo