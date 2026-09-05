Millonario y extraño robo en Nogoyá, termina con allanamiento en Santa Fe

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Nogoyá logró un avance clave para resolver un misterioso y millonario atraco ocurrido el pasado 26 de mayo en una vivienda de la calle Quiroga y Taboada, a muy pocas cuadras de la sede policial. En aquel hecho, delincuentes forzaron los ingresos de la propiedad y se alzaron con un botín de entre 50.000 y 60.000 dólares. La víctima había declarado no sospechar de nadie, en un caso marcado por la ausencia de pistas evidentes en la escena.

Confirmó Jefatura, que el minucioso seguimiento de las cámaras de seguridad por parte de los investigadores locales, permitió rastrear la ruta de escape de los sospechosos hasta la localidad santafesina de Helvecia. Con los elementos recabados, la Justicia libró tres exhortos judiciales que se ejecutaron con éxito durante este viernes 4.

Efectivos de la Policía de Entre Ríos desplegaron los procedimientos en la provincia de Santa Fe, logrando la detención de un hombre de 37 años, domiciliado en la zona rural de Helvecia y señalado como uno de los autores materiales del hecho.

Los policías de Nogoyá interceptaron al imputado y se incautó un automóvil Peugeot 308, un teléfono celular, anteojos de sol y dosis de cocaína y marihuana. También se secuestró un Citroën C4 que circulaba sin dominio colocado y registraba irregularidades.

Además los investigadores allanaron la concesionaria “RyA Automotores” en Santa Fe Capital. En ese lugar se secuestraron 700 dólares en efectivo, cinco teléfonos celulares, prendas de vestir y anteojos de sol. Además, la policía santafesina incautó una Renault Kangoo y una Fiat Fiorino por presentar numeración adulterada.

Aunque la detención del hombre de 37 años representa un gran paso, la investigación sostiene que actuaron al menos dos personas más. El Fiscal de Nogoyá, Fernando Martínez, solicitará a la Dirección de Inteligencia Criminal el peritaje exhaustivo de todos los teléfonos celulares incautados. Se indicó a Ahora, que la prioridad de los investigadores es determinar quién aportó la información de inteligencia previa en Nogoyá para concretar el golpe.