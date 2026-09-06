A casi un año del triple crimen de Florencio Varela detienen a otras cuatro personas
A casi un año del triple crimen de Florencio Varela, cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos este sábado luego de varios allanamientos ordenados por el juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, quien también decretó el secreto del sumario.
Como se recordará, Morena Verdi (de 20 años), Brenda Loreley Del Castillo (de 20) y Lara Gutiérrez (de 15) fueron asesinadas brutalmente el 20 de septiembre de 2025 en el mencionado partido bonaerense.
Los sospechosos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras diversos operativos llevados a cabo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y prestarán declaración indagatoria el próximo lunes.
Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta: nueve allanamientos simultáneos realizados entre la noche del 4 de septiembre y la mañana de este sábado en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta, partido de Quilmes.
Entre los detenidos se encuentra un hombre de 52 años identificado en la causa como “NN Ramiro”, señalado como una pieza clave en la logística de la banda. De acuerdo a la pesquisa, habría provisto vehículos, facilitado vías de escape y suministrado ropa limpia a los presuntos autores materiales luego de los asesinatos.
También fueron arrestadas una mujer de 36 años, esposa de uno de los acusados que ya se encontraba detenido; una mujer de 70 años, acusada de actuar como prestanombre en distintas operaciones de la organización, y una joven de 19 años, expareja de “Pequeño J”, quien, según la investigación, cumplía tareas vinculadas al acopio y traslado de estupefacientes y habría aportado su vivienda como refugio.
Además, durante los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y 27 proyectiles, 22 teléfonos celulares, tarjetas SIM, una tablet, una computadora y un equipo de radiocomunicación. Entre otros elementos de interés para la causa, también fue hallada una carta manuscrita dirigida a “Pequeño J”, alojado en el penal de Marcos Paz desde que fuera extraditado desde Perú.
Hasta el momento, los imputados por los delitos de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género son: Tony Janzen Valverde Victoriano (principal sospechoso), Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42), publicó Minuto Uno.