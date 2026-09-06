Policía rescató a adultos mayores de un incendio: todos hospitalizados

La policía llegó hasta una vivienda de calle D’Agostino, en Paraná, por un foco ígneo en una vivienda. Al arribar el primer móvil, un funcionario rompió la puerta de ingreso para acceder al interior. Una vez dentro, logró retirar a un hombre de 87 años y a una mujer de 85 años, quienes a simple vista presentaban lesiones compatibles con quemaduras y dificultad respiratoria.

Ambos adultos mayores, junto al funcionario que participó del rescate, fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para su atención por posible inhalación de monóxido de carbono, se confirmó a Estación Plus Crespo.

Personal de Bomberos Zapadores se hizo presente y sofocó el foco ígneo. En el lugar indicaron que el incendio se habría originado por el recalentamiento de una heladera vieja.