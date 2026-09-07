Alumnos del Sagrado Corazón reúnen donaciones para una comunidad guaraní de Misiones

Los alumnos de 4º año del Colegio Sagrado Corazón de Crespo iniciaron una campaña solidaria destinada a reunir alimentos, ropa y calzado para una comunidad guaraní de la provincia de Misiones.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un viaje educativo que los estudiantes realizarán durante los primeros días de octubre y que, además de contemplar el recorrido por distintos atractivos turísticos de la provincia, incluirá un encuentro con integrantes de la comunidad Guapo'y.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la rectora de la institución, Amiela Eberle, explicó los alcances de esta iniciativa solidaria.

Un vínculo que se mantiene desde hace años

El viaje a Misiones forma parte de las actividades que el colegio realiza anualmente. Durante la experiencia, los estudiantes recorren lugares como las Cataratas del Iguazú, las minas de Wanda y las ruinas de San Ignacio.

Sin embargo, el viaje tiene también un componente de intercambio y compromiso social con comunidades guaraníes de la región.

Eberle explicó que el colegio mantiene desde hace años un vínculo con una escuela que forma parte de la comunidad Guapo'y.

“Ya hace años venimos trabajando junto a una escuela de allá, que forma parte de la comunidad Guapo'y, y bueno, estamos en contacto con sus docentes, con el director de la escuela, y año a año tratamos de acompañarlos en su tarea, llevando elementos y cosas que ellos necesiten”, señaló a Estación Plus Crespo.

En anteriores oportunidades, la institución colaboró con material bibliográfico e instrumentos musicales.

Este año solicitan elementos de primera necesidad

Para esta nueva visita, las necesidades planteadas por la comunidad están relacionadas principalmente con productos de primera necesidad.

“Este año, la verdad es que la necesidad va muy de la mano de las cuestiones de primera necesidad, como lo que es alimento y ropa y calzado, y nos pidieron ayuda desde ese lugar”, explicó la rectora.

A partir de esta solicitud, los estudiantes de 4º año comenzaron a organizar la campaña y a difundirla a través de las redes sociales, con el objetivo de sumar a las familias y a toda la comunidad de Crespo.

La intención es reunir la mayor cantidad posible de donaciones para trasladarlas a Misiones durante el viaje.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones al Colegio Sagrado Corazón, durante la mañana, en el horario de 7 a 13.

Las donaciones pueden depositarse en una caja ubicada en la portería del colegio.

Además, dentro de la institución se realiza diariamente una recorrida por las aulas para que los propios estudiantes puedan acercar los elementos recolectados.

La campaña permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre.

Ese día, los alumnos organizarán todo lo recibido y participarán de una celebración de envío misionero antes del viaje. “Además de ir a conocer los lugares turísticos, es una misión para nuestros estudiantes llevar adelante esta actividad”, destacó Eberle.

Una experiencia educativa que también busca generar compromiso

Desde la institución consideran que el viaje representa una oportunidad para que los estudiantes conozcan una realidad diferente y puedan involucrarse activamente con las necesidades de otras comunidades.

La campaña solidaria se integra así a la propuesta educativa del Colegio Sagrado Corazón, buscando que los jóvenes no solamente conozcan nuevos lugares, sino que también puedan desarrollar experiencias vinculadas con la solidaridad y el compromiso social.

Finalmente, Eberle agradeció a las familias y docentes que acompañan las diferentes iniciativas impulsadas por la institución.

“Debo agradecer a todas las familias que siempre acompañan el trabajo del colegio, y a todos los docentes que pueden hacer posible este tipo de actividades en la escuela”, expresó.