Bomberos Voluntarios lanzaron la campaña "Ayudanos a hacer historia"

"Toda ayuda, por mínima que parezca, es una acción bien valorada. Cada peso suma y es importante para entre todos, concretar este ambicioso proyecto que ya se encaminó", resumió a Estación Plus Crespo, el presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios, Héctor Weber.

La flamante unidad

Se trata de un camión autobomba American LaFrance LT-100 Ladder Tower, año 2002, en impecable estado. Presenta 500 caballos de potencia, motor diesel de 12,7 litros. Un peso aproximado de 33 toneladas y una escalera aérea de 100 pies, que permite desarrollar trabajos a más de 30 metros de altura, ya que cuenta con plataforma aérea de extinción y rescate. Se apoya sobre cuatro estabilizadores hidráulicos. Su bomba es capaz de entregar hasta 7.600 litros por minuto.

Tras haber sido públicamente presentada la nueva unidad, se lanzó una campaña para reunir fondos. Con recursos del cuartel y el significativo aporte de empresas del Parque Industrial Crespo, el vehículo de emergencias quedó señado. "Gracias a la confianza construida en tantos años de trabajo, hemos logrado que el proveedor -el cuartel amigo de Esperanza, provincia de Santa Fe-, solamente abonando una seña ya la pudimos traer a la ciudad. Ahora comenzará una fuerte campaña y un trabajo en conjunto para abonar lo comprometido. Hay muchas empresas que han respaldado, y a medida que lo transmitimos, advertimos mucho compromiso para lograr tenerla en la ciudad", afirmó el dirigente bomberil.

Vías para donar

Comercios, empresas, instituciones y la población en general, podrá aportar su colaboración mediante transferencia virtual o en efectivo, en forma presencial.

Transferencias - Al Alias: BOMBEROS.CRESPO.BNA (Cuenta a nombre de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo).

- Al Alias: (Cuenta a nombre de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo). Efectivo - Acercándose al Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad (Falucho e Yrigoyen), cualquier día de la semana, durante las 24 horas. A cada donante se le entregará un recibo, como constancia oficial de la colaboración.

En cuanto al desafío económico, apuntó: "El valor de esta unidad es de 145.000 dólares. Solamente está señado por ahora, queda mucho camino por recorrer. Sentimos el acompañamiento de la gente, tranquilidad y confianza de que vamos a llegar. Las empresas, el municipio, la ciudadanía es comprometida, saben con la transparencia que trabajamos y que se trata de algo que se va a ocupar en un mejor servicio".

Respaldo empresarial

Héctor Eberle, presidente de la Comisión Parque Industrial Crespo, expresó a Estación Plus Crespo: "Realmente veo que es importante. Ya en Crespo tenemos industrias importantes, edificios en altura, muchas plantas de silo en nuestra zona, de acopio de cereales, y diferentes plantas. Ojalá nunca se use -como un seguro de auto, que uno lo paga mensualmente, deseando nunca usarlo-; y esto es lo mismo, da otra seguridad como comunidad al tener que lamentablemente responder".

"Como empresa apoyamos y motivamos a que todos, entre todos, podamos pagarla", afirmó el empresario, invitando a la ciudadanía a hacerse eco de la colecta.

"Nunca hay que medir el esfuerzo individual que hacemos cada una de las empresas, pero seguro que cada granito que ponemos, suma. Es importante que un esfuerzo de este tipo, no caiga solamente en muy pocas empresas. Siendo todos partícipes, se hace mucho más fácil", afirmó Eberle.