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HCD Crespo: Someterán a votación la posible instalación de un crematorio para mascotas

El miércoles habrá sesión. También se destaca en el temario, un proyecto referido al mantenimiento y desmalezado por parte de frentistas y propietarios de inmuebles en la ciudad. Conocé todos los temas. 
Crespo08 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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María Jacinta Eberle y Carlos Holzheuer, convocaron desde la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, a los ediles de la ciudad. Se fijó una sesión ordinaria para este miércoles 9 de septiembre, a las 19:30, en el recinto del Cuerpo Deliberativo. Según conoció Estación Plus Crespo, tendrá lugar el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y consideración del Acta N° 60, correspondiente a la sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Germán Britos.

b) Proyecto de Ordenanza aprobando por vía de excepción el fraccionamiento de suelo, configurando un loteo en el Área de Apoyo Industrial, perteneciente a los Sres. Hernán Spretz y Fabián Spretz.

c) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Rita Wagner, el Permiso de Uso del Suelo para desarrollar la actividad de alquiler de autos eléctricos infantiles, en el Parque Evita de Crespo.

d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Empresa Lindt SRL, el Permiso de Uso del Suelo para desarrollar la actividad de crematorio para mascotas.

e) Proyecto de Ordenanza referido al mantenimiento y desmalezado de terrenos baldíos, edificados, en construcción, habitados o deshabitados -ubicados en la zona urbana, zona urbanizable, y linderas a estas zonas de la ciudad de Crespo.

f) Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante otorgando por vía de excepción un descuento del 50% para el pago de la Tasa General Inmobiliaria 2026, a contribuyentes jubilados.

g) Proyecto de Ordenanza otorgando al Sr. Juan Pablo Gerstner un plan de pago para hacer frente a deudas que mantiene el Municipio en concepto de Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

4.- Proyecto de Resolución declarando de Interés Educativo las XXVII Olimpiada Matemática Entrerriana, con sede en la Escuela Técnica N° 35 "Gral. Don José de San Martín", a desarrollarse el 30 de septiembre de 2026.  

 

   

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