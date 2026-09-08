Hockey sobre césped: acción para Cultural en dos categorías

Este domingo 6 de septiembre, la Asociación Deportiva y Cultural tuvo participación en una nueva jornada del Torneo Promocional de la Federación Entrerriana de Hockey sobre césped, con encuentros de Primera División y Sub 14 en Paraná.

En Primera División, Cultural visitó a Talleres que se quedó con triunfo por 6 a 0. El plantel crespense estuvo integrado por: Carina Roth, Maira Rattero, Sara Rozumny, Valentina Folmer, Agustina Bernasar, Ornella Martínez, Daiana Bernhardt, Betiana Pérez, Anahí Ruff, Sabrina Torres, Micaela Schmidt, Victoria Soto, Florencia Gieco y Bárbara Piedrabuena. DT: Maximiliano Muller.

Por su parte, la Sub 14 tuvo una gran jornada y consiguió una importante victoria ante el Club Atlético Hasenkamp por 2 a 1, en cancha del Paraná Rowing Club. Los goles del plantel Celeste fueron convertidos por Constanza Marche y Albertina Dubs. El plantel estuvo integrado por: Katia Pretz, Tatiana Barbieri, Daira Beron, Maitena Contreras, Ana Paula Franck, Alma Schoenfeld, Albertina Dubs, Martina Jacob, Isabella Manucci, Constanza Marche, Maitena Schmidt, Sofía Gassman, Jazmín Diel y Alexia Schlotahuer. DT: Matías Rodríguez.