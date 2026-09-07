Fútbol Femenino: 3° fecha en Paraná Campaña
El último sábado 5, se desarrolló la tercera fecha correspondiente al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina.
Resultados
Zona 1
Arsenal 0-1 Viale FBC
Academia Crack 3-1 Unión
San Rafael 2-0 Cañadita
Zona 2
Litoral 2-0 Atl. María Grande
Unión Agrarios 1-3 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 0-0 Dep. Tuyango
Zona 3
Atl. Hasenkamp 2-0 Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Dep. Bovril
Posiciones
Zona 1
Academia Crack 9
Unión 6
San Rafael 6
Viale FBC 3
Arsenal 1
Cañadita 1
Zona 2
Litoral 9
Atl. Hernandarias 5
Atl. María Grande 4
Unión Agrarios 3
Dep. Tuyango 2
Independiente FBC 1
Zona 3
Dep. Bovril 3
Atl. Hasenkamp 3
Juv. Unida 3
Juv. Sarmiento 0
Próxima fecha (4°)
Zona 1
Academia Crack - Arsenal
Viale FBC - Cañadita
Unión - Arsenal
Zona 2
Unión Agrarios - Litoral
Atl. María Grande - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Zona 3
Dep. Bovril - Juv. Unida
Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Sarmiento