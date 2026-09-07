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Fútbol Femenino: 3° fecha en Paraná Campaña

La primera división estuvo disputando un nuevo capítulo correspondiente al torneo clausura del fútbol chacarero. 
Deportes07 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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El último sábado 5, se desarrolló la tercera fecha correspondiente al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina. 

Resultados

Zona 1
Arsenal 0-1 Viale FBC
Academia Crack 3-1 Unión
San Rafael 2-0 Cañadita

Zona 2
Litoral 2-0 Atl. María Grande
Unión Agrarios 1-3 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 0-0 Dep. Tuyango

Zona 3
Atl. Hasenkamp 2-0 Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Academia Crack 9
Unión 6
San Rafael 6
Viale FBC 3
Arsenal 1
Cañadita 1

Zona 2
Litoral 9
Atl. Hernandarias 5
Atl. María Grande 4
Unión Agrarios 3
Dep. Tuyango 2
Independiente FBC 1

Zona 3
Dep. Bovril 3
Atl. Hasenkamp 3
Juv. Unida 3
Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (4°)

Zona 1
Academia Crack - Arsenal
Viale FBC - Cañadita
Unión - Arsenal

Zona 2
Unión Agrarios - Litoral
Atl. María Grande - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Independiente FBC

Zona 3
Dep. Bovril - Juv. Unida
Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Sarmiento

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