Clásico empatado: Unión y Sarmiento repartieron puntos en Crespo

Este domingo 6 de septiembre se disputó la cuarta fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, que tuvo como uno de sus principales atractivos un nuevo clásico de la ciudad de Crespo entre Unión y Sarmiento.

El encuentro, disputado en el estadio del Verde, terminó igualado 1-1, en un partido donde ambos equipos tuvieron sus momentos y buscaron quedarse con los tres puntos.

Sarmiento golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Valentín Almada convirtió para poner en ventaja al conjunto visitante.

Unión reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 25 minutos, por intermedio de Lautaro Osuna, quien marcó el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

De esta manera, los dos equipos de Crespo terminaron repartiendo puntos en una nueva edición del clásico.

Triunfos de Unión en las formativas

En las categorías preliminares, Unión tuvo una jornada positiva y se quedó con dos victorias ante Sarmiento.

Sub 20: Unión 2 - Sarmiento 1

Sub 17: Unión 2 - Sarmiento 0

Cultural tuvo fecha libre

Por su parte, Cultural de Crespo tuvo fecha libre en esta cuarta jornada del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña.