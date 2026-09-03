Básquetbol: derrota de Unión en casa

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Por la cuarta fecha del torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina, el plantel del Club Atlético Unión de Crespo recibió la visita de Ciclista. El conjunto capitalino se llevó el triunfo por 85-74.

El primer cuarto fue ganado por los locales 21-18, pero en el segundo y tercer período se vio lo mejor de Ciclista. Unión fue mermando en su efectividad y concedió muchos puntos. El elenco de la capital provincial sacó 16 puntos de cara al último cuarto al triunfar 26-19 en el segundo y 27-15 en el tercero. En el útimo parcial, Unión achicó diferencias, pero solo pudo quedar a 11 puntos de su rival.

Formaciones

Unión (74): Manuel Robles, Juan Cruz Saluzzio (6), Álvaro Pereyra (12), Martiniano Morales (2), Santiago Fontana, Santiago Gelroth (4), Alfredo Mercado (12), Francisco Folmer (17), Alan Hainze (14), Juan Manuel Copetti, Alan Cardozo (7) y Fantino Wagner. DT: Juan Gastaldo.

Ciclista (85): Matías Passadore (12), Francisco Bogado, Julián Roskopf, Pablo Bogado (5), Eliseo Cassano (15), Alejo García (5), Tobías Caraballo (5), Matías Befani (11), Agustín Maidana, Juan Elías Schmidt (4), Patricio Jacob (21) y Francesco Delbuggio (7). DT: Mariano Passadore.

Posiciones

Rowing 5

Estudiantes 4

Patronato 4

Ciclista 3

Unión 3

San Martín 3

Sionista 2

Quique 2

Olimpia 2

Paracao 2

Talleres 0

Recreativo 0

Próxima fecha (5°)

Quique - Unión

Olimpia - Ciclista

Paracao - Sionista

Patronato - Talleres

San Martín - Rowing

Libres: Estudiantes y Recreativo