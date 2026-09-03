google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Básquetbol: derrota de Unión en casa

Por la cuarta fecha del torneo doméstico, el verde fue derrotado por Cilcista 85-74 en la noche de este miércoles 2. 
Deportes03 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
google
Union basquet 2026_06
Imagen archivo

Por la cuarta fecha del torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina, el plantel del Club Atlético Unión de Crespo recibió la visita de Ciclista. El conjunto capitalino se llevó el triunfo por 85-74. 

El primer cuarto fue ganado por los locales 21-18, pero en el segundo y tercer período se vio lo mejor de Ciclista. Unión fue mermando en su efectividad y concedió muchos puntos. El elenco de la capital provincial sacó 16 puntos de cara al último cuarto al triunfar 26-19 en el segundo y 27-15 en el tercero. En el útimo parcial, Unión achicó diferencias, pero solo pudo quedar a 11 puntos de su rival. 

Formaciones

Unión (74): Manuel Robles, Juan Cruz Saluzzio (6), Álvaro Pereyra (12), Martiniano Morales (2), Santiago Fontana, Santiago Gelroth (4), Alfredo Mercado (12), Francisco Folmer (17), Alan Hainze (14), Juan Manuel Copetti, Alan Cardozo (7) y Fantino Wagner. DT: Juan Gastaldo. 

Ciclista (85): Matías Passadore (12), Francisco Bogado, Julián Roskopf, Pablo Bogado (5), Eliseo Cassano (15), Alejo García (5), Tobías Caraballo (5), Matías Befani (11), Agustín Maidana, Juan Elías Schmidt (4), Patricio Jacob (21) y Francesco Delbuggio (7). DT: Mariano Passadore. 

Posiciones
Rowing 5
Estudiantes 4
Patronato 4
Ciclista 3
Unión 3
San Martín 3
Sionista 2
Quique 2
Olimpia 2
Paracao 2
Talleres 0
Recreativo 0

Próxima fecha (5°)
Quique - Unión
Olimpia - Ciclista
Paracao - Sionista
Patronato - Talleres
San Martín - Rowing
Libres: Estudiantes y Recreativo

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Messi Seleccion Nacional

La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi en todas las categorías

Deportes03 de septiembre de 2026
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje a Lionel Messi en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina. La medida fue establecida en el Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 2 de septiembre de 2026.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo