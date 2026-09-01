Básquetbol Femenino: nuevo triunfo de Unión

El pasado domingo 31 de agosto, se desarrolló el partido entre Unión y Rowing, correspondiente al torneo organizado por la Asociación Paranaense y la Asociación Santafesina de Básquetbol para la primera división femenina. El triunfo quedó en manos del elenco crespense por 51-47.

En el primer cuarto, Unión sacó diferencias rápidamente, pero Rowing achicó diferencias sobre el final. En el segundo, las crespenses bajaron considerablemente su goleo perdiendo 16-5 y el elenco visitante se iba al descanso largo ganando 30-22. En el tercero, las locales volvieron al dominio (14-10) pero seguían abajo en el marcador (36-40). En el último parcial, Unión rápidamente tomó el dominio del partido y terminó quedándose con el triunfo por 51-47.

Formaciones

Unión (51): Ariadna Soñéz (8), Anna Giorgio (13), Melina Goette, Antonella Pérez (7), Sofía Wolf (16), Juana Wagner, Janet Córdoba, Martina Folmer, Camila Wagner (2), Lara Regner, Antonela Frickel y Pamela Retamar (5). DT: Juan Gastaldo.

Rowing (47): Camila Fontanilla (3), Nazarena Papes, Alma Borghello (7), María Juliana Chiappesoni (4), Milena Visgarra, Sofía Hlede, Iara Salcedo (7), Belén Orduna, Sara Hlede (6), María Emilia Clariá (3), María Emilia Delset (6) y Camila Carrero (11). DT: Nadia Carrero.

Posiciones

Unión de Crespo 9

Estudiantes 8

Talleres 7

Rowing 7

Paracao 7

Rep. Del Oeste 6

Unión de Santo Tomé 5

Quique 5

Próxima fecha (6°)

Quique - Unión de Crespo

Rowing - Talleres

Estudiantes - Unión de Santo Tomé

Paracao - Rep. Del Oeste