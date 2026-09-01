Paraná Campaña: actualidad de las categorías teloneras
En la jornada del domingo 30, se llevó a cabo la tercera fecha del torneo oficial organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña destinado a las categorías teloneras a la primera división. A continuación, el desglose de lo acontecido en Sub 20 y Sub 17.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Cultural 4-0 Unión de Viale
Sarmiento 2-1 Viale FBC
Dep. Tabossi 0-1 Unión de Crespo
Libre: Arsenal
Zona Centro
Atl. María Grande 2-1 Cañadita
Seguí FBC 0-1 Litoral
Asoc. Diego Maradona 0-2 Juv. Sarmiento
Libre: Atl.Hasenkamp
Zona Norte
Dep. Tuyango 1-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-1 Unión Agrarios
Unión FC 0-1 Independiente FBC
Libre: Atl. Hernandarias
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 9
Sarmiento 6
Cultural 3
Arsenal 3
Viale FBC 3
Dep. Tabossi 3
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 9
Atl. Hasenkamp 6
Cañadita 4
Juv. Sarmiento 3
Atl. María Grande 3
Asoc. Diego Maradona 1
Seguí FBC 0
Zona Norte
Dep. Tuyango 7
Independiente FBC 6
Unión Agrarios 4
Dep. Bovril 3
Juv. Unida 3
Unión FC 3
Atl. Hernandarias 0
Resultados Sub 17
Zona Sur
Cultural 8-0 Unión de Viale
Sarmiento 1-2 Viale FBC
Dep. Tabossi 0-3 Unión de Crespo
Libre: Arsenal
Zona Centro
Atl. María Grande 2-0 Cañadita
Seguí FBC 0-2 Litoral
Asoc. Diego Maradona 0-2 Juv. Sarmiento
Libre: Atl.Hasenkamp
Zona Norte
Dep. Tuyango 2-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 1-1 Unión Agrarios
Unión FC 0-0 Independiente FBC
Libre: Atl. Hernandarias
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 7
Cultural 6
Sarmiento 4
Viale FBC 4
Arsenal 2
Dep. Tabossi 1
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 9
Atl. Hasenkamp 6
Cañadita 4
Atl. María Grande 3
Juv. Sarmiento 3
Asoc. Diego Maradona 1
Seguí FBC 0
Zona Norte
Unión Agrarios 7
Dep. Tuyango 6
Dep. Bovril 4
Independiente FBC 4
Juv. Unida 3
Unión FC 1
Atl. Hernandarias 0
Próxima fecha (4°)
Zona Sur
Unión de Crespo - Sarmiento
Viale FBC - Arsenal
Unión de Viale - Dep. Tabossi
Libre: Cultural
Zona Centro
Cañadita - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Seguí FBC
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Asoc. Diego Maradona
Zona Norte
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Juv. Unida - Dep. Bovril
Libre: Unión FC