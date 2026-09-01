Paraná Campaña: actualidad de las categorías teloneras

Sarmiento de Crespo Sub 20

En la jornada del domingo 30, se llevó a cabo la tercera fecha del torneo oficial organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña destinado a las categorías teloneras a la primera división. A continuación, el desglose de lo acontecido en Sub 20 y Sub 17.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Cultural 4-0 Unión de Viale

Sarmiento 2-1 Viale FBC

Dep. Tabossi 0-1 Unión de Crespo

Libre: Arsenal

Zona Centro

Atl. María Grande 2-1 Cañadita

Seguí FBC 0-1 Litoral

Asoc. Diego Maradona 0-2 Juv. Sarmiento

Libre: Atl.Hasenkamp

Zona Norte

Dep. Tuyango 1-0 Juv. Unida

Dep. Bovril 0-1 Unión Agrarios

Unión FC 0-1 Independiente FBC

Libre: Atl. Hernandarias

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 9

Sarmiento 6

Cultural 3

Arsenal 3

Viale FBC 3

Dep. Tabossi 3

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 9

Atl. Hasenkamp 6

Cañadita 4

Juv. Sarmiento 3

Atl. María Grande 3

Asoc. Diego Maradona 1

Seguí FBC 0

Zona Norte

Dep. Tuyango 7

Independiente FBC 6

Unión Agrarios 4

Dep. Bovril 3

Juv. Unida 3

Unión FC 3

Atl. Hernandarias 0

Resultados Sub 17

Zona Sur

Cultural 8-0 Unión de Viale

Sarmiento 1-2 Viale FBC

Dep. Tabossi 0-3 Unión de Crespo

Libre: Arsenal

Zona Centro

Atl. María Grande 2-0 Cañadita

Seguí FBC 0-2 Litoral

Asoc. Diego Maradona 0-2 Juv. Sarmiento

Libre: Atl.Hasenkamp

Zona Norte

Dep. Tuyango 2-0 Juv. Unida

Dep. Bovril 1-1 Unión Agrarios

Unión FC 0-0 Independiente FBC

Libre: Atl. Hernandarias

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 7

Cultural 6

Sarmiento 4

Viale FBC 4

Arsenal 2

Dep. Tabossi 1

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 9

Atl. Hasenkamp 6

Cañadita 4

Atl. María Grande 3

Juv. Sarmiento 3

Asoc. Diego Maradona 1

Seguí FBC 0

Zona Norte

Unión Agrarios 7

Dep. Tuyango 6

Dep. Bovril 4

Independiente FBC 4

Juv. Unida 3

Unión FC 1

Atl. Hernandarias 0

Próxima fecha (4°)

Zona Sur

Unión de Crespo - Sarmiento

Viale FBC - Arsenal

Unión de Viale - Dep. Tabossi

Libre: Cultural

Zona Centro

Cañadita - Atl. Hasenkamp

Juv. Sarmiento - Seguí FBC

Litoral - Atl. María Grande

Libre: Asoc. Diego Maradona

Zona Norte

Unión Agrarios - Atl. Hernandarias

Independiente FBC - Dep. Tuyango

Juv. Unida - Dep. Bovril

Libre: Unión FC