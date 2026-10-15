Básquetbol Femenino: agónica victoria de Unión ante Estudiantes

El mini estadio del Club Atlético Unión de Crespo, fue el escenario de una jornada intensa de básquetbol en un nuevo encuentro correspondiente al torneo organizado por las asociaciones femeninas de Paraná y Santa Fe. Con un final para el infarto, las locales se quedaron el con triunfo por 54-53.

En el primer parcial, el verde llegó a sacarle 7 puntos a las paranaenses que sobre el final lograron acortar distancias. Esta primera parte fue para Unión 16-14. En el inicio del segundo, Unión nuevamente fue protagonista del juego y del marcador despegándose 10 puntos con respecto a sus rivales y al igual que en el segmento anterior achicaron diferencias. El marcador mostraba un 32-28 en favor de las crespenses.

En el reinicio, el equipo dirigido por Juan Gastaldo, otra vez se alejó 10 puntos con respecto al CAE, que se recuperaron y cerraron el segmento perdiendo solo por 2 (45-43). La paridad se adueñó del último parcial y faltando 3 minutos, Estudiantes pasó al frente por primera vez en el partido (49-51). Unión se recuperó con un triple, la visita se puso por delante con un doble y en los últimos segundos del partido, Sofía Wolf recibió una falta cuando realizaba un tiro de 3 puntos. Falló el primero, pero convirtió los otros dos para ponerse por encima 1 punto. Estudiantes tuvo el tiro final pero no logro la heroica. Las crespenses se quedaron con el triunfo por 54-53.

Formaciones

Unión (54): Ariadna Soñéz, Anna Giorgio (9), María Florencia Pérez (7), Melina Goette, Antonella Pérez (7), Sofía Wolf (16), Janet Córdoba (2), Camila Wagner (7), Lara Regner, Antonela Frickel y Pamela Retamar (6). DT: Juan Gastaldo.

Estudiantes (53): María Sol Pujol, Ailén Tonutti, Xiomara Carbonell, Evangelina Ramos (13), Amparo Lódolo (2), Sara Garzón (14), Nahiara Benicio, Agustina Badaracco (3), María Laura Miglioli (12) y Cielo Santana (9). DT: Tulio Dosebe.

Posiciones

Talleres 18

Unión de Crespo 18

Paracao 18

Estudiantes 16

Unión de Santo Tomé 13

Rowing 12

Quique 10

República Del Oeste 9