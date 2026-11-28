El periodista Javier Lozano murió a los 66 años, tras atravesar un cáncer de riñón que había agravado su estado de salud en los últimos meses. Fue uno de los históricos cronistas de TN y Canal 13.

Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y comenzó su trayectoria en la empresa como periodista acreditado en Tribunales. Más tarde, se desempeñó como productor de Telenoche y cronista de ambas señales televisivas.

A lo largo de su carrera, también estuvo acreditado en la Casa Rosada y en el Congreso de la Nación, desde donde cubrió numerosos acontecimientos de la política argentina, repasó Cadena3.

En 2020, durante la pandemia de coronavirus, dejó la pantalla para incorporarse como editor al equipo de TN.com.ar, un objetivo que perseguía desde hacía tiempo debido a su formación en el periodismo gráfico.

"Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", expresó en aquella oportunidad al despedirse de la televisión. "La pasión por la TV la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene", manifestó entonces.

César Rodríguez, quien fue su compañero en Telenoche, lo recordó en TN y destacó sus cualidades profesionales y humanas. "A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional", sostuvo.

Y añadió: "Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las coberturas. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo".