En Nogoyá se realizó la edición N° 24 del Certamen Nuevos Vientos. En ese contexto, el sábado último se conoció a la pareja Campeona Nacional de Tanguito Montielero 2026, máximo reconocimiento de esta competencia de danzas. Se consagraron con dicho título los bailarines Soledad Ramírez y Franco Zaragoza.

Conoció Estación Plus Crespo que en la oportunidad, participaron parejas de la Compañía de Danzas “Montielera y Federal”, obteniendo importantes logros:

En el rubro "Pareja tradicional" fueron cuatro las participantes de la Compañía, con los siguientes resultados: 2do. premio para Soledad Ramírez y Franco Zaragoza; en tanto que el 3er. premio fue para Melina González y Elías Acosta. Además, una Mención especial, recibieron Jennifer Frickel y Matías Retamar.

En el rubro "Pareja Nacional de Tanguito Montielero" fueron siete las parejas que pasaron a la ronda final, de las cuales cuatro pertenecen a la Compañía: Soledad Ramírez y Franco Zaragoza; Melina González y Elías Acosta; Jennifer Frickel y Matías Retamar; y Agustina Santamaría - Benjamín Zaragoza.

En forma reciente,en el Centro Cultural Juan L. Ortíz de la capital entrerriana, la Compañía de danzas Montielera y Federal presentó el espectáculo “Entre Acordes y Recuerdos”, una obra escénica documental que hace un recorrido por la vida y el legado artístico del acordeonista entrerriano Alcides Müller, uno de los grandes referentes de la música de la provincia.

Entusiasmados por los logros y nuevos desafíos alcanzados con éxito, todos los domingos por la mañana tienen lugar esmerados ensayos, de cara a la participación en el 59°Festival Nacional delMalambo, que tendrá lugar del 10 al 16 de enero de 2027 en Laborde (Córdoba). Representarán a la provincia de Entre Ríos en los rubros Pareja tradicional, Conjunto tradicional y Cuadro histórico o costumbrista.

Además, el director de “Montielera y Federal”, Franco Zaragoza, junto a su compañera de baile, Soledad Ramírez, se encuentran brindando talleres y seminarios de danzas del litoral en diferentes ciudades argentinas, donde son convocados por academias y grupos de bailes, interesados en conocer la manera de interpretar la danza de esta región del país.