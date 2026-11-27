La distribuidora de energía eléctrica comunicó que el domingo 29 de noviembre, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, será necesario interrumpir el servicio en una zona determinada de la ciudad.

Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la medida tendrá lugar, de 6:00 a 8:00, afectando a los usuarios de las zonas comprendidas por calles: Los Constituyentes, Almafuerte, Ana Minguillón, Uruguay, Manuel Santillán, Los Andes, y zonas de influencia.

Asimismo, ENERSA resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en las áreas mencionadas. En caso de mal tiempo, las tareas quedan suspendidas.