Tasa General Inmobiliaria - Imagen archivo

El Departamento Ejecutivo giró al Honorable Concejo Deliberante, el proyecto mediante el cual se propone una actualización en el monto a cobrar por el concepto de Tasa General Inmobiliaria. La iniciativa pasó a Comisión, para ser debatida para los ediles y se presume un sometimiento a votación en el corto plazo, habida cuenta que la normativa es necesaria para la generación de boletas.

Estación Plus Crespo accedió a la iniciativa, que establece un aumento para el período fiscal 2027 de un 34%. Según corresponda a cada frentista, responde a servicios como barrido en calles pavimentadas, recolección de residuos domiciliarios diferenciados, conservación del pavimento, recolección de pastos y ramas, riego de calles, juntado de yuyos y malezas.

Asimismo, -sostiene la elevación-, que "en virtud de los aumentos producidos durante el año en curso de los precios de los insumos –particularmente energía eléctrica y combustibles líquidos- corresponde ajustar la Tasa General Inmobiliaria, teniendo en cuenta que ésta es el precio que cobra el Municipio por los servicios que presta". Se resalta la intención de mantener la calidad de prestación, "sin afectar en el largo plazo la situación financiera relativamente sólida que tiene la Municipalidad de Crespo".

Explicando los criterios incluidos en la fórmula de cálculo, se hizo saber que "la variación interanual del sueldo bruto promedio de un empleado municipal es del 34,8%; el gasto en combustible fue de un 80,8% más; y la energía eléctrica pagada por la Municipalidad sufrió una variación superior al 40%".

Consigna el proyecto que "el índice de 'autofinanciamiento' del servicio de Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza y Mantenimiento de espacios Públicos, se encuentra actualmente en un 28%, no llegando a cubrir los Gastos Corrientes de la prestación del servicio. Por lo que para poder brindar un servicio de calidad y a su vez, realizar Inversiones reales en el servicio, es necesario realizar un incremento al mismo", suscribió el Ejecutivo.