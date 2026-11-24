La comisión de Nomenclatura del Honorable Concejo Deliberante de Crespo recibió la propuesta de tres nombres de mujeres sugeridos por la comisión directiva de la Sociedad Italiana. Aclarando que son muchas las personalidades italianas y crespenses de origen italiano, que merecen el reconocimiento público; eligieron a tres señoras de su colectividad, dada la carencia en el "banco de nombres femeninos".

Se ponderaron "los méritos y la trayectoria de cada una de ellas", afirmaron en la presentación. Conoció Estación Plus Crespo las mujeres sugeridas, replicando breves referencias plasmadas en la nota elevada:

Teresa Rinaldi de Stronatti

Fue la primera pobladora de Crespo; esposa de Antonio Stronatti (ambos de origen italiano). Habitaron la casa del Primer Poblador. Sus hijos fueron todos ciudadanos crespenses. Falleció el 20 de diciembre de 1913 y sus restos descansan en el cementerio local.

Amalia Menón de Spreáfico

Hija de inmigrantes italianos. Fue una de las primeras mujeres vinculadas al desarrollo de actividades deportivas en Crespo, participando activamente en la fundación y consolidación institucional de la Asociación Deportiva y Cultural. Esposa de Andrés Miguel Spreáfico -destacado campeón provincial de automovilismo e hijo de inmigrantes italianos-. Se desempeñó en el oficio de bordadora a máquina e integró el grupo de adultos mayores "Hebras Plateadas". Falleció en mayo de 1996 y sus restos descansan en el cementerio de Crespo.

Teresita Amata de Canavesio

María Teresa, conocida por su apodo de 'Teresita'; hija de inmigrantes italianos y esposa de Víctor Canavesio -ex presidente de la Sociedad Italiana en 1991 / año de la inauguración de la 'Plazoleta Italia', ubicada frente a la sede institucional-. Fue una eximia pintora al óleo, destacándose en la comunidad por su refinado gusto y sensibilidad artística. Falleció en agosto del 2012 y sus restos descansan en el cementerio local.