La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Trabajo y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el marco del tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, sobre la modificación del Código Procesal Laboral. Expusieron los motivos por los que consideran que "esta reforma atenta contra los derechos laborales" y anticiparon que de prosperar, darán batalla legal.

Tras el encuentro en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, Hernán Miño, explicó a Estación Plus Crespo: "Llevamos el planteo de los trabajadores, que en este caso no son sólo municipales, sino que abarca a todos, privados también. La reforma afecta directamente a cualquier trabajador que sufra un accidente laboral. Antes el accidente se informaba a la ART -es obligatorio que cada empleado esté asegurado-, y de ahí se determinaba cuál era el seguimiento del proceso. Ahora justamente se quiere modificar el procedimiento y que haya una comisión con 3 peritos en la ciudad de Paraná, que dirimirán cómo se va a proceder, qué grado de afectación tiene el empleado en ese accidente laboral, si corresponde o no corresponde concebirlo como accidente laboral y demás. Obviamente estamos en contra de este cambio, porque va a terminar afectando la velocidad de resolución -ya que se va a centralizar en Paraná en y con tres peritos a todos los casos de la provincia de Entre Ríos-; sin perjuicio de que es necesario analizar los criterios también".

"Es nuevamente una pérdida de derecho de los trabajadores, no exclusivamente de los estatales, sino de todos los trabajadores de la provincia de Entre Ríos", resaltó el secretario general del SUOYEM Crespo y agregó: "Mario Barberán, que es nuestro secretario general porque estamos nucleados en FESTRAM, volvió a aclarar que ya nos modificaron la Caja Jubilatoria, nos modificaron la Obra Social y ahora vienen por lo que quedaba, los accidentes laborales. No sé qué nos depara el 2027 para los trabajadores. Este cambio afecta lo escrito en la Constitución de Entre Ríos, más precisamente en el artículo 82, donde está determinada la defensa de los trabajadores y esto no nos beneficia en nada", enfatizó.

En cuanto a la presencia en dicha convocatoria, comentó que "los legisladores escuchan las propuestas o exposiciones de los gremios -los mayoritarios de la provincia, como AGMER, ATE, UPCN, FESTRAM, el nuevo Colegio de Profesionales que va a coordinar esta gestión de peritos-, y no hay retroalimentación. Esperamos que hayan comprendido cuánto nos atañe, preocupa y perjudica.Mario Barberán entregó un documento que elaboró el área de Legales de FESTRAM, haciendo énfasis en qué artículos de la Constitución Provincial están afectando con este cambio".

Miño defendió el rotundo rechazo de FESTRAM, que calificó como "recesiva, dilatoria y avanza en contra de los más débiles". Se anticipó que continuarán participando de las reuniones, sosteniendo la defensa de los trabajadores entrerrianos.