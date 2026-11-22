Promediando las 2:00 de esta madrugada, policías, bomberos voluntarios y el servicio de emergencias acudieron con premura hasta Ruta Nacional N° 131 y acceso Pte. Illia, de Crespo. La intervención respondía a un fatal accidente.

En base a las primeras diligencias, desplegadas por efectivos a cargo del Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, el Fiscal de Delitos Complejos en turno, Dr. Laureano Dato, conoció que el impacto fue protagonizado por una moto Motomel B110 cc, conducida por un joven de 27 años de edad, radicado en Libertador San Martín; y un Volkswagen Golf, que se encontraba al mando de un joven de 19 años, domiciliado en Seguí, quien iba acompañado de una adolescente de 17 años, radicada en Libertador San Martín.

Lamentablemente, el personal sanitario del Hospital San Francisco de Asís constató al arribar, que el motociclista que yacía sobre la cinta asfáltica no presentaba signos vitales. Atento a ello, la primera disposición judicial fue la extracción de material biológico del conductor sobreviviente para análisis de laboratorio, siendo posteriormente detenido y trasladado por una dotación de Comisaría Crespo hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Policiales y la revisación del galeno.

La mecánica del trágico hecho es materia de investigación. La Fiscalía ordenó la intervención pericial del gabinete de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica; como así también se dispuso el traslado del occiso a la Morgue Judicial de Oro Verde, para su correspondiente autopsia y posterior entrega a sus familiares.

En el marco de las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Homicidio Imprudente, las unidades siniestradas fueron secuestradas, quedando en depósito en la dependencia local.