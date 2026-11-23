A las 11:00 de este lunes feriado, se llevó a cabo una audiencia que se enmarca entre los inicios de la Investigación Penal Preparatoria, por el siniestro vial ocurrido en Ruta 131 y acceso Pte. Illia, de Crespo. Acaeció en la madrugada del domingo, protagonizado por una moto 110 c.c. y un Volkswagen Golf, teniendo como saldo el fallecimiento del motocilista.

Estación Plus Crespo pudo conocer que el conductor sobreviviente permaneció detenido desde entonces, y hoy llegó a los estrados con su defensa, Dres. Pablo Gordillo y Tomás Virgala.

Al joven de 19 años, se le fijó prisión preventiva por 30 días, a cumplirse bajo la modalidad domiciliaria. La policía jurisdiccional tendrá a su cargo verificar con visitas periódicas el cumplimiento.

La medida restrictiva de libertad responde a la necesidad de la Fiscalía de reunir los informes pertinentes de las diferentes pericias, recepcionar testimoniales y demás elementos que considere probatorios. Su condición de arresto domiciliario impide cualquier suspicacia de entorpecimiento de la producción de pruebas, llevando garantías a la representación de la víctima.