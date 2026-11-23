Maximiliano José Loza
Falleció el 22 de noviembre a la edad de 27 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A- y recibirán sepultura el 24 de noviembre a las 11.30 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 11.00 hs.
Hogar de duelo: Ruta 131, Km 20 – Libertador San Martín
Atención Empresa Fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
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