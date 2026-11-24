El período de sesiones ordinarias termina el próximo lunes 30 de noviembre. Cada año, hay cuestiones que urgen definición, o bien, deben ser tratadas en extraordinaria. Estación Plus Crespo accedió al Orden del Día fijado por la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, para ser abordado este 25 de noviembre a las 20:00.

1.- Lectura y consideración de las Actas N° 64 y 65, correspondientes a Sesiones anteriores.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Carlos Villagra, la ampliación de plano para la construcción de una despensa en el inmueble de su propiedad, ubicado en Carlos Gardel 691 de Crespo.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal la venta de una fracción de terreno, a favor de Karen Denise Goettig y Pablo Gabriel Exner, a fin de ser anexado al inmueble de su propiedad, ubicado en Diamante 647 de Crespo.

c) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Matías Rubén Horst, la utilización de un carribar de un solo eje, para la elaboración y venta de comidas al paso, en la propiedad ubicada en Ensenada 1034 de Crespo.

d) Proyecto de Ordenanza referente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente al año 2027.

4.- Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal, referido al Proyecto de Subdivisión presentado por Organización Avanzar SRL, ubicado en Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito R2, Manzana 758 sobre calle Luis Leloir, de Crespo.

5.- Proyecto de Ordenanza presentado por el bloque de concejales Crespo Nos Une, mediante el cual se formaliza la creación de la plaza ubicada en Leandro N. Alem y Dorrego, con el nombre de "Plaza San Miguel".

6.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal estableciendo el cobro de la Tasa General Inmobiliaria para el año 2027.

7.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aprobando la Ordenanza Tarifaria del Código Tributario Municipal, que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2027.

8.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal referido a la implementación de la Eco Boleta Municipal correspondiente al año 2027.

9.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal disponiendo un incremento en la Tasa de Obras Sanitarias y Desagües Cloacales, correspondientes al primer y segundo bimestre del 2027.

10.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal disponiendo la venta a favor de Facundo Emanuel Bolzán, una fracción de terreno en el Parque Industrial de Crespo.

11.- Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum del Concejo Deliberante, aprobando un Acta Acuerdo firmada con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la ciudad.

12.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante creando en el ámbito de la Municipalidad de Crespo, la Escuela Municipal de Vóley.

13.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante creando formalmente la Escuela Municipal de Atletismo "Cuna de Talentos", en el ámbito de la Municipalidad de Crespo.