"La intervención fue a pedido de los vecinos. Ya el año pasado habíamos venido, mantenido una reunión con ellos, estuvimos conversando más en detalle en los últimos meses, y quedamos en que este año lo realizábamos. Llegamos justito, ya casi entramos en diciembre. Pero cumplimos y vamos a poder inaugurarla este sábado, desde las 17:00. Se hizo de una manera participativa y en la medida de lo posible, se pudo hacer en base a sus requerimientos", destacó el presidente municipal Marcelo Cerutti.

"Se hará la inauguración, pero los jueguitos y demás, sabemos que está en pleno uso. Es bueno saber que el vecino ya la tomó. Era un espacio que funcionaba como plaza, muy chico, no tenía muchos juegos y los pocos existentes habían quedado en desuso, no estaban en buen estado. Se hizo toda una renovación", referenció el intendente.

El mandatario local también destacó el proceso: "Cuando hicimos la convocatoria, estuvo muy interesante, charlas en las que surgen historias, familias que se encuentran y esperemos que este sábado también siga siendo así. El tiempo va a acompañar, vamos a poner el cartel con el nombre que se votó y continuará bien participativo, como nos gusta hacerlo".

La intervención "está dentro del programa La Plaza De Mi Barrio, con presupuesto proyectado", afirmó Cerutti en cuanto a los recursos y agregó: "El año que viene también tenemos proyectadas otras plazas. Estamos viendo cuáles hacemos, porque hay espacios para intervenir completamente desde cero, y otras que necesitan una gran mejora. Vamos a seleccionar qué espacios.Por suerte, hemos avanzado mucho en el tema plazas. Uno recorre la ciudad y ve que la gente las disfruta, que están agradecidos por tener un espacio verde cerca de su casa para llevar a los chicos a jugar, o hacer un poco de actividad física, y no sólo chicos, sino también los adultos mayores".

Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, puntualizó las mejoras: "La plaza se diseñó bajo los parámetros que surgieron en la reunión participativa con vecinos. Pedían la accesibilidad, por eso se dotó de rampas en todas las esquinas. Esta era una plaza que hace muchos años estaba en desuso, poco equipada, con pocas luminarias, o sea, estaba oscura. Así que la cuadrilla de alumbrado público, entre hoy y mañana, estarán dejando en funcionamiento todas las luces nuevas. Va a ser un cambio bastante grande. También conservamos el espacio verde, con mesas y bancos, y veredas para el desplazamiento peatonal. Habían pedido un juego grande, se instaló el mangrullo en el centro del espacio de juegos, una calesita y se restauraron los juegos existentes. La cancha de fútbol se hizo con un tejido perimetral para la protección, porque está muy en cercanías a la calle. Se hizo todo con fondos municipales y las cuadrillas estuvieron ejecutando la obra, interviniendo el personal de construcción, albañilería, pavimentación, alumbrado público, pintura. Nos quedan estos días para terminar lo pendiente y el sábado poder hacer la inauguración", afirmó denotando sus expectativas.

La secretaria de Gobierno, Vanesa Pusineri, convocó a los ciudadanos a compartir una tarde festiva: "Como hacemos habitualmente, nos encontramos con los vecinos y volvemos a conversar sus impresiones, qué opinan de todo el proceso y cómo ha quedado la plaza. Se van a compartir algunos juegos, merienda, música. Este barrio tiene una característica también, de que hay bastante gente grande, así que también compartiremos con ellos su visión, qué uso le van a dar. Y la zona de juegos, que será aprovechada por los más chiquitos. Vamos a sumar algunos entretenimientos que propone la gente de Cultura y de Deporte. Así que será una linda jornada".

"En aquella primer reunión que hicimos quedó definido el nombre. Se llamará como el barrio. La ordenanza se va a votar hoy a la noche, se va a aprobar, es la propuesta de los vecinos que la plaza se llame 'San Miguel'. Contentos de este camino recorrido", añadió Pusineri.