La Peregrinación del Agradecimiento, que une Crespo con Boca del Tigre, tuvo una convocatoria superior a la de ediciones anteriores. La actividad se desarrolló el pasado fin de semana y dejó un balance muy positivo entre sus organizadores, tanto por la cantidad de participantes como por la incorporación de nuevos peregrinos.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Andrea Ulrich manifestó su emoción por la respuesta de la comunidad y reconoció que, pese a la preocupación inicial por las condiciones climáticas, finalmente todo pudo desarrollarse según lo previsto.

"Estoy asombradísima con la cantidad de gente, emocionada también porque se notó que hubo más participantes. Lo que también noté es que hubo muchas personas que la hicieron por primera vez. Este año fue gente que nunca había ido y eso está bueno", expresó.

Ulrich observó además una importante presencia de jóvenes durante el recorrido, mientras que numerosos adultos y familias se acercaron para participar de la misa y recibir a los peregrinos en Boca del Tigre.

Los motivos de una convocatoria creciente

Consultada sobre las razones que pudieron impulsar este crecimiento, la organizadora mencionó diferentes factores. Entre ellos, consideró que la visita del Papa a la Argentina pudo haber despertado nuevas esperanzas y acercado especialmente a los jóvenes a la fe.

También destacó la influencia de la tradicional peregrinación Hasenkamp-Paraná, que para muchas personas representa una referencia y una motivación para comenzar con recorridos de menor distancia.

A eso se sumó una mayor difusión previa y una novedad que tuvo muy buena recepción: la caravana de bienvenida a la imagen peregrina, realizada el viernes cuando llegó a Crespo.

"Mucha gente la conoció, salió a saludarla y eso fue muy emocionante", señaló Ulrich a Estación Plus Crespo, quien también valoró la predisposición del padre Rubén Schmidt para recibir la imagen y celebrar la misa.

Para Andrea, la conjunción de todos esos aspectos permitió concretar una peregrinación multitudinaria, de acuerdo con las expectativas de la organización.

Una peregrinación que ya pertenece a toda la comunidad

La Peregrinación del Agradecimiento nació a partir de un pedido y un agradecimiento particular, pero con el paso de los años fue adquiriendo un sentido comunitario cada vez más amplio.

"Ya no es más la peregrinación de una familia o de ciertas personas. Ahora es una peregrinación de todos: del que quiera agradecer, del que quiera ir a pedir o del que quiera ayudar a alguien para que interceda la Mater. Eso ya es personal y entre todos hacemos la peregrinación", explicó.

En ese sentido, invitó a quienes todavía no participaron a sumarse en las próximas ediciones y adelantó que el año próximo se cumplirán 35 años de esta expresión de fe.

Asimismo, convocó a los participantes a acercar sugerencias y opiniones para seguir mejorando la organización. "Todo eso lo vamos puliendo año a año para que salga todo bien", manifestó.

La imagen peregrina permanecerá en Crespo hasta el 26 de noviembre

Otra de las novedades es que la imagen peregrina auxiliar del Santuario de La Loma, de Nuestra Señora de Schoenstatt, continuará unos días más en la ciudad.

Según confirmó Ulrich, permanecerá en Crespo hasta el 26 de noviembre, recorriendo distintas instituciones y familias que solicitaron recibirla. Un grupo de colaboradores coordina la agenda y la logística para posibilitar las visitas.

La organizadora explicó a Estación Plus Crespo que se trata de la imagen auxiliar de Paraná, una réplica que participa de diferentes actividades religiosas y que también es utilizada en la peregrinación Hasenkamp-Paraná.

Reconocimiento a quienes hicieron posible la actividad

Ulrich dedicó un tramo de la entrevista a agradecer a todas las personas e instituciones que colaboraron para concretar la convocatoria.

Mencionó especialmente a los Bomberos Voluntarios, que aportaron un vehículo y personal para la caravana de bienvenida; a Analía Muñoz, quien todos los años pone a disposición una trafic para trasladar a quienes no pueden peregrinar; y a la comunidad de Boca del Tigre, por facilitar los sanitarios, el salón y las instalaciones de la escuela.

También destacó la colaboración de la capilla, de Argento Calcos y Gráficas, que donó las calcomanías de la peregrinación, de quienes aportaron el sonido, la camioneta para trasladar la imagen y las flores para su ornamentación.

La actividad contó además con el trabajo conjunto de las comunidades parroquiales de Nuestra Señora del Rosario y San José. La imagen fue recibida en Crespo por el padre Rubén Schmidt, mientras que la misa en Boca del Tigre fue presidida por el padre José María Berme, acompañado por el diácono Francisco (Pancho) Boamah.

Durante el recorrido también se fueron incorporando personas de distintos barrios, entre ellos Santa Rosa, en una participación que Ulrich describió como especialmente emocionante.

Por otra parte, destacó el crecimiento de la peregrinación Seguí-Boca del Tigre, que este año concretó su octava edición y también registró una mayor concurrencia, con acompañamiento policial y de personal de Tránsito por primera vez.

Los testimonios de fe, otro momento especial

Entre las experiencias que dejó esta edición, Andrea resaltó los testimonios compartidos por algunos peregrinos acerca de sus vivencias y de la devoción a la Mater.

"Este año particularmente hubo testimonios de gente que quiso contar sus experiencias con la Mater. Eso también fue muy emocionante", comentó.

Finalmente, expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad y renovó la invitación a seguir participando: "Pedirle a la gente que se siga sumando, que la Mater escucha, que la Mater intercede y que hay que a veces descansar un poco en eso y esperar que los tiempos de Dios se den".