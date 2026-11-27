En la mayoría de las ciudades entrerrianas, los estudiantes de cursos que egresan en este 2027, estuvieron celebrando el "Último Último Día". Es un festejo moderno, que se ha instalado en los últimos años, con el propósito de celebrar el hecho de concurrir por última vez a un día de clases del ciclo escolar obligatorio. Crespo no fue la excepción y hubo UUD.

El jefe de la dependencia policial de la ciudad, Crio. Ppal. Mario Bértoli, confirmó a Estación Plus Crespo: "Se festejó la última vez que se irá a clases. Nosotros tomamos conocimiento a raíz de una comunicación previa con la Municipalidad, dado que los cursos participantes habían realizado una nota, informando del evento. Se coordinaron distintas acciones preventivas, para que todo se lleve adelante con normalidad. Fue así que prácticamente en horas de la medianoche, comenzaron a llegar los estudiantes al pórtico.Se les estableció la concentración en uno de los laterales -espacio circundante a los carribares, para dar una noción-, donde escucharon música, bailaron y pasaron un buen momento".

"Se contó con la presencia de personal de esta dependencia, para asegurar que se desarrolle con tranquilidad, como así también estuvo colaborando personal de Tránsito Municipal", apuntó.

Bertoli estimó que "aproximadamente concurrieron unos 200 chicos; seguramente se habrán sumado algunos que por ahí no correspondían al último año, pero acompañaron y se desarrolló con total tranquilidad.Pasadas las 4:00 -tal como se había estipulado-, comenzó la desconcentración. Los chicos se retiraron del punto de encuentro hacia sus domicilios, sin inconvenientes".

"Es muy buena la actitud que tuvieron los mismos chicos", valorizó el Jefe de Comisaría Crespo, y en tal sentido, explicó: "Ante la realización de un evento de esa magnitud, tuvieron la postura que no sea de sorpresa -por así decirlo-, sino que elaboraron la nota, con la predisposición para que se lleve a cabo de forma tranquila y para realmente disfrutarlo.Poder coordinar con la Municipalidad, tanto Tránsito y Guardia Urbana, y a través de ellos con nosotros, hizo que se realice en buenos términos. Es un trabajo en conjunto, que normalmente se articula para distintos tipos de eventos. Tengo entendido que los chicos también habían anticipado la convocatoria al Hospital, más que nada por si sucedía alguna descompostura, para que estuvieran en conocimiento. Por todo esto, se desarrolló con normalidad, dentro de un marco de de seguridad, de contención y disfrute para ellos", ratificó la autoridad policial.