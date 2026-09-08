Soledad Silveyra fue internada de urgencia: qué le pasó

"Solita" sufrió una fuerte caída, en su casa y en circunstancias que se encontraba sola, por lo que llamó a su hijo, que fue a socorrerla. Desde entonces, está internada en el Sanatorio Otamendi. La noticia fue confirmada por Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz.

“Tuvo un accidente ayer en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”, indicó.

Soledad Silveyra se encuentra bien de ánimo y espera poder volver a su casa a la brevedad. Mañana podría recibir el alta, pero deberá hacer reposo y es probable que necesite operarse.

Su deseo en medio de los problemas de salud: actuar

Hace algunas semanas, Soledad Silveyra compartió un mensaje con sus seguidores en el que habló de sus ganas de recuperarse para volver a hacer lo que más disfruta: actuar.

Cabe recordar que días antes la artista había contado en La noche de Mirtha (eltrece) que llevaba más de seis meses con un problema físico. “Tengo una trocanteritis”, había explicado ella.

Ahora, a través de sus redes sociales, Silveyra volvió a referirse a su presente y expresó un deseo muy concreto: recuperar su bienestar para regresar a los escenarios.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió.