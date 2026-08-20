Muerte de Sergio Denis: la Justicia responsabilizó al cantante por su caída del escenario

El fallo, firmado por las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta, sostuvo que el cantautor caminaba de espaldas sobre las tablas y omitió verificar el límite del escenario, por lo que la responsabilidad fue de la propia víctima. No se imputó a terceros.

La Justicia de Tucumán rechazó en su totalidad la demanda por indemnización que presentó la familia de Sergio Denis, por la caída que sufrió el cantante en el Teatro Mercedes Sosa y atribuyó la responsabilidad del accidente al propio músico. Los hijos del artista deberán además hacerse cargo de las costas del juicio.

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, durante un show por el Día Internacional de la Mujer organizado por ATSA. Denis cantaba “Te llamo para despedirme” cuando, al recorrer las tablas, cayó en una fosa de tres metros de profundidad, lo que le provocó politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave. Uno de los fans filmó el momento exacto del golpe. El cantante permaneció un año en coma y murió el 15 de mayo de 2020, en Buenos Aires.

El reclamo y la definición

La demanda fue presentada el 16 de febrero de 2022 por los hijos del músico, contra el teatro por daños y perjuicios. Reclamaron 7,6 millones de pesos más intereses y 3,3 millones en concepto de lucro cesante, a los que luego sumaron un pedido de 5,6 millones como herederos del cantante.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán desestimó el reclamo tras analizar la mecánica del hecho, considerando que no tuvo la prudencia de sus movimientos en el escenario.

El reclamo de la familia

En marzo de 2023, una de sus hijas reclamó que se investigue el hecho en profundidad y denunció trabas en la causa. “Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, sostuvo.

El reclamo de la familia se convirtió en una causa pública: el desgarrador mensaje de la hija de Sergio Denis, tras la muerte del cantante, fue el punto de partida de una pelea que llegó hasta los Tribunales de Tucumán.

Sus hijos habían tenido que despedirlo en las redes sociales con emotivos mensajes, ya que el deceso se produjo en un contexto de pandemia por Coronavirus, y no pudo tener el último adiós rodeado de sus afectos. "No pude despedirte, pero te encuentro en cada uno de mis sueños y será así hasta el último día de mi vida. Descansá en paz, pá, estaremos siempre juntos”, había posteado su hija.

Ahora, su abogado, Diego Colombo, fue duro: “Estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible”.