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Murió Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

El músico integró la banda entre 1988 y 1992 y participó en cinco de sus discos. El grupo confirmó su fallecimiento y lo despidió mediante las redes sociales.
Espectáculos06 de septiembre de 2026
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Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, murió esta semana, más precisamente el miércoles 2 de septiembre. La noticia fue comunicada este viernes por la agrupación santafesina a través de sus canales oficiales.

“Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses, querido amigo”, expresó el grupo en una publicación de Instagram. El mensaje fue acompañado por un video del músico durante una actuación.

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Su paso por Los Palmeras

Stec estuvo a cargo de las tumbadoras entre 1988 y 1992, período que coincidió con una etapa de expansión y fuerte producción discográfica para Los Palmeras.

El percusionista participó de Loquito por ti, publicado en 1988; Sus amigos, de 1989; Rumor de cumbia y Chiquita pero buena, lanzados en 1990; y Boquita azucarada, editado en 1991.

Durante aquellos años compartió la formación con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Su última temporada en el conjunto coincidió con los festejos por los 20 años de trayectoria de la banda, consignó El Litoral.

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La despedida del grupo

“Te saludan hoy y siempre tus amigos, Los Palmeras”, completó la agrupación en el comunicado. La publicación recibió mensajes de integrantes de la escena musical, allegados y seguidores de la cumbia santafesina.

Hasta el momento, Los Palmeras no informaron públicamente las causas del fallecimiento de Ricardo Stec ni difundieron detalles sobre su despedida.

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