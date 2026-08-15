Romeo Santos presenta la Fundación "Los Santos": apoyo y acompañamiento a niños con Autismo

Romeo Santos creó la Fundación "Los Santos", una iniciativa cargada de sentido humanitario, generosidad y desinterés, que nació como motivación desde la experiencia personal, como padre de un niño con Autismo. "Esta fundación es profundamente personal para mí. Como padre, experimento de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días", expresó el cantante.

Reveló que esta vivencia despertó en él, un mayor compromiso con la necesidad de generar espacios de comprensión y acompañamiento. El ícono musical venía durante años colaborando de manera discreta con distintas causas, pero ahora decidió darle una estructura formal a esta misión, mediante una Fundación con la que espera "construir un legado a largo plazo", deseó.

La organización busca ampliar el acceso a recursos, programas de desarrollo y oportunidades educativas; además de impulsar proyectos junto con escuelas, centros familiares y organizaciones comunitarias.



La Fundación Los Santos otorgará subvenciones, establecerá alianzas estratégicas y apoyará programas vinculados con su misión. El proyecto comenzará con una contribución personal de Romeo Santos y próximamente anunciará sus primeras iniciativas. Conocé la Fundación: https://lossantosfoundation.org/