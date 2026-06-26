Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

El hecho ocurrió a las 19:25. La mujer conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. Además, indicaron que en las imágenes de los dispositivos no se ven transeúntes que hayan presenciado el hecho.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Desde el municipio de San Isidro también confirmaron a Infobae que la barrera estaba baja cuando Ernestina Pais pasó con el auto.

Sin embargo, hay una cámara puntual que habría registrado el accidente claramente. Según detallaron las fuentes, la secuencia comienza con el descenso de las dos barreras del cruce ferroviario.

Minutos antes del choque, otro auto pasa en infracción y sigue su marcha. Atrás va el vehículo de Ernestina Pais, que comenzó a cruzar las barreras “en diagonal”. A mitad de camino, recibió el impacto mortal.

El cuerpo de Pais será sometido a una autopsia y luego se le realizarán análisis toxicológicos para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o drogas.

El hecho ocurrió en San Isidro

La fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial.

El antecedente

En marzo de este año, la periodista había chocado con su auto en Vicente López y se había negado a hacer el test de alcoholemia, una decisión que derivó en un acta de infracción por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y en el secuestro del vehículo.

El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras con el mismo Honda City. Allí, impactó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer. El siniestro fue leve y solo dejó daños materiales.

Tras un llamado al 911, intervinieron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. Cuando llegaron, constataron que no había heridos y que personal del Municipio de Vicente López avanzaba con los controles de alcoholemia a ambas conductoras.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez

Fue en ese momento cuando Pais rechazó someterse a la prueba. Por esa negativa, se labró la infracción de tránsito y el auto fue trasladado al playón municipal. Después del procedimiento, la periodista se retiró del lugar acompañada por su ex marido y su hijo.

Quién era Ernestina Pais

Fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.

Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

Su historia con las adicciones

Pais habló en varias entrevistas sobre su problema con el consumo de alcohol. La conductora era una figura representativa de la lucha y concientización sobre el pedido de ayuda que deben realizar las personas que pasan por las adicciones. Incluso aseguraba que se debía entender con un problema de salud mental.

Pais luchaba contra una adicción al alcohol (Gustavo Gavotti)

Semanas atrás, en el programa de Mirtha Legrand habló sobre su proceso de recuperación. Contó que llevaba más de un año sin consumir alcohol. “Fue una situación delicada, pero hoy me lleva a transmitir básicamente esto: se puede”, dijo, a modo de mensaje motivacional para las personas que pasan por lo mismo.

A pesar del éxito que llevaba en lo profesional, la época de pandemia la llevó a profundizar en la tristeza que sentía. Entre el encierro y que tuvo que cerrar su restaurante, su salud mental comenzó a ser más delicada y encontró un respaldo en el alcohol. “Estábamos todos endeudados y yo empecé a usar el alcohol para calmar y tapar la angustia”, detalló.

Explicó que el problema está en no poder expresar lo que sentía, lo que le estaba sucediendo. “El consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino que empieza cuando vos empezás a no decir lo que te está pasando”, sostuvo. “Empecé a vivir un infierno”, sentenció.

Infobae