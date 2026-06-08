Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de María Rosa Fugazot. La actriz fue hallada sin vida durante las últimas horas en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Tenía 83 años.

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, desarrolló una extensa carrera artística marcada por su versatilidad y presencia en distintos ámbitos del entretenimiento. Hija de los reconocidos artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, construyó una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la escena nacional.

Su debut cinematográfico llegó en 1966 con la película Las locas del conventillo. Un año más tarde se incorporó al elenco de Operación Ja-Já, el emblemático programa dirigido por Hugo y Gerardo Sofovich, donde comenzó a consolidarse como una destacada intérprete dentro del género humorístico.

A lo largo de los años compartió trabajos con referentes de la televisión argentina como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. Su capacidad para adaptarse a distintos formatos y estilos le permitió mantenerse vigente durante décadas.

Entre sus participaciones más recordadas en televisión figuran producciones como Los Roldán, Amas de casa desesperadas y El puntero, serie en la que asumió un papel dramático que recibió una importante repercusión.

Además de su trabajo en cine y televisión, desarrolló una destacada carrera teatral. Uno de los momentos más significativos de esa etapa llegó cuando asumió el rol que había interpretado Norma Pons en La casa de Bernarda Alba, la clásica obra de Federico García Lorca, consolidando su reconocimiento dentro del teatro dramático.

En el plano personal, estuvo casada desde 1970 con el actor César Bertrand. Fue madre del cantante Javier Caumont y del actor René Bertrand, fallecido años atrás.