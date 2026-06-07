Una multitud acompaña al Indio Solari en su último adiós en Avellaneda

Una hora y diez minutos antes de lo previsto, la familia del artista dio la orden para que comience el multitudinario sepelio.

No hay un vallado que organice la fila en toda su extensión, que ya superaba las 15 cuadras. Está formada de manera espontánea, por ahora sin incidentes, en el centro de la avenida Mitre. A sus lados, marcando los límites, aparecen cientos de puestos de merchandising y comida, dos filas interminables de gazebos.

La despedida al ídolo, permanecerá abierta “hasta que haga falta”, para permitir que los fanáticos puedan darle el último adiós, según informó la familia.

Según comunicaron los allegados al artista a través de sus canales oficiales, se dispondrán baños químicos, puestos de hidratación y postas de salud para asistir a las miles de personas que se espera concurran al lugar.

En el mismo comunicado pidieron que la jornada transcurra en un clima de respeto y recogimiento. “Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros”, expresaron.

Además, convocaron a los seguidores del músico a evitar enfrentamientos o provocaciones y a vivir la despedida como un homenaje colectivo. “No será el momento de sacar afuera la rabia, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, indicaron.

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en todo el país. Desde que se conoció la noticia, miles de seguidores se congregaron espontáneamente en distintos puntos de Argentina para recordarlo con canciones, banderas y las tradicionales “misas ricoteras”. Lo propio se hizo en otros países, cuyas postales recorren el mundo.

En el cierre del comunicado, la familia destacó el legado artístico del músico y convocó a mantener viva su obra. “El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que dejó sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”, concluyeron desde la familia.