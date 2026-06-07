google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Una multitud acompaña al Indio Solari en su último adiós en Avellaneda

En las primeras horas del domingo, ya había más de quince cuadras de fila para ingresar al predio. La familia anunció que el velatorio se extenderá "hasta que haga falta".
Espectáculos07 de junio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

la-multitud-en-la-avenida-mitre-para-despedir-a-M5XG7HISKRCPVOJEAXVDB7K6MY

Una hora y diez minutos antes de lo previsto, la familia del artista dio la orden para que comience el multitudinario sepelio.

No hay un vallado que organice la fila en toda su extensión, que ya superaba las 15 cuadras. Está formada de manera espontánea, por ahora sin incidentes, en el centro de la avenida Mitre. A sus lados, marcando los límites, aparecen cientos de puestos de merchandising y comida, dos filas interminables de gazebos.

image

La despedida al ídolo, permanecerá abierta “hasta que haga falta”, para permitir que los fanáticos puedan darle el último adiós, según informó la familia.

Según comunicaron los allegados al artista a través de sus canales oficiales, se dispondrán baños químicos, puestos de hidratación y postas de salud para asistir a las miles de personas que se espera concurran al lugar.

En el mismo comunicado pidieron que la jornada transcurra en un clima de respeto y recogimiento. “Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros”, expresaron.

image

Además, convocaron a los seguidores del músico a evitar enfrentamientos o provocaciones y a vivir la despedida como un homenaje colectivo. “No será el momento de sacar afuera la rabia, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, indicaron.

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en todo el país. Desde que se conoció la noticia, miles de seguidores se congregaron espontáneamente en distintos puntos de Argentina para recordarlo con canciones, banderas y las tradicionales “misas ricoteras”. Lo propio se hizo en otros países, cuyas postales recorren el mundo.

En el cierre del comunicado, la familia destacó el legado artístico del músico y convocó a mantener viva su obra. “El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que dejó sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”, concluyeron desde la familia.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
moto-retencion

Nuevas retenciones de moto en el inicio del fin de semana

Estación Plus Crespo
Crespo06 de junio de 2026
Personal de Comisaría Crespo estableció operativos en distintos puntos de la ciudad, contando con la colaboración de agentes de Tránsito. Se retiraron unidades del desplazamiento público, tras su paso por el dispositivo en Barrio Jardín.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo