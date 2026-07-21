En la asamblea de Crespo, Federación Agraria Entre Ríos rechazó la derogación de la ley sobre extranjerización de tierras

En la oportunidad, Luciano Challio fue reelecto como vicedirector del Distrito III y se abordaron las principales problemáticas que atraviesa el sector.

Durante la asamblea, realizada este sábado 18 de julio, los delegados analizaron distintos temas de actualidad que afectan a los pequeños y medianos productores.

En el marco de las deliberaciones, los federados se expresaron rotundamente en contra de la derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras a nivel nacional. Asimismo, manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta de adhesión de la Argentina a UPOV 91 en la legislación de semillas, que contempla, entre otros aspectos, el patentamiento de los eventos de mejoramiento vegetal, eliminando el derecho ancestral de uso propio del agricultor.

Por otra parte, remarcaron la permanencia de una insostenible presión fiscal y la falta de un adecuado financiamiento por parte del sistema financiero, situación que margina directamente al pequeño y mediano productor.

Otro de los puntos analizados fue la difícil situación que atraviesan dos de las principales actividades productivas de la provincia, como el arroz y la citricultura. Ambas enfrentan desde hace tiempo una realidad de trabajo a pérdida, sin que se visualicen mejoras en el corto plazo. Productores vinculados a estas economías regionales expusieron con claridad la acuciante situación y la incertidumbre que atraviesan ambos sectores.

Los delegados presentes ratificaron la voluntad de seguir aportando, con esfuerzo, sacrificio y vocación, al desarrollo de la economía provincial y nacional desde uno de los sectores más dinámicos, con fuerte arraigo en todo el territorio.

En el plano institucional, fue ratificada la postulación del productor arrocero Luciano Challio como director del Distrito III, mientras que los jóvenes federados Gastón Velásquez y Lucero Kuhn fueron confirmados como coordinadores de la Juventud.