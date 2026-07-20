Aumenta el peaje del puente Victoria - Rosario: cuánto costará cruzar desde esta semana

La concesionaria Conexión Alto Delta dio por finalizada la primera etapa del plan de puesta en valor del puente Victoria - Rosario y la Ruta Nacional 174, tras ejecutar obras por más de 12.000 millones de pesos financiadas íntegramente con capital privado. Con la culminación de esos trabajos, comenzará una nueva fase de mantenimiento preventivo y entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el peaje.

Desde la empresa informaron que las tareas previstas en los pliegos licitatorios se completaron en apenas seis meses, pese a que originalmente algunas estaban proyectadas para ejecutarse en uno o incluso dos años. Las obras se desarrollaron desde el 6 de enero, cuando la Unión Transitoria tomó posesión del corredor, hasta el 13 de julio, fecha en la que se firmó el acta de finalización de esta primera etapa.

Las obras realizadas

El plan incluyó trabajos de bacheo superficial y profundo, colocación de losas de hormigón en el sector del peaje y la reconstrucción del acceso a la ciudad de Victoria para mejorar su resistencia al tránsito pesado.

También se realizaron tareas de sellado de grietas, fresado de deformaciones y reparación de juntas tanto en el puente principal como en los doce puentes ubicados en la zona de islas.

En materia de seguridad vial, la concesionaria renovó completamente la señalización mediante la instalación de 540 nuevos carteles, repintó los 60 kilómetros de la Ruta Nacional 174 con pintura de alta reflectividad y reemplazó defensas metálicas y peatonales.

A ello se sumó la instalación de 12 nuevas boyas para la navegación y la puesta en funcionamiento del sistema de radar que permite operar el balizamiento del puente, una mejora considerada estratégica para el tránsito fluvial.

Iluminación LED y mejoras en el peaje

Uno de los trabajos más destacados fue la renovación integral del sistema de iluminación con tecnología LED en un amplio tramo del puente principal y en la estación de peaje ubicada en el kilómetro 5.

La nueva iluminación se extendió desde la cabecera de Victoria hasta el acceso a la Ruta Provincial 11, una obra que originalmente estaba prevista para ejecutarse en dos años y que finalmente se completó durante el primer semestre.

Además, fueron reacondicionados los sanitarios públicos, las oficinas de atención al usuario, los accesos al peaje y se realizaron tareas de desmalezado, limpieza y mantenimiento de banquinas.

Aumentará el peaje

Con la finalización de las obras obligatorias, la concesionaria quedó habilitada para aplicar el cuadro tarifario previsto en la licitación, que comenzará a regir en los próximos días.

Para los usuarios que utilicen Telepase, las motocicletas pasarán de pagar 521 a 2.530 pesos, mientras que los automóviles de hasta dos ejes abonarán 5.061 pesos, frente a los 1.043 pesos vigentes hasta ahora.

Los vehículos de mayor porte también registrarán incrementos. Los automóviles de dos ejes con rueda doble o más de 2,30 metros de altura pagarán 10.122 pesos, mientras que los camiones abonarán entre 20.245 y 45.552 pesos, según la cantidad de ejes.

En tanto, quienes no utilicen Telepase y opten por pagar mediante tarjetas, QR o billeteras virtuales deberán afrontar una tarifa superior. En el caso de un automóvil particular, el valor ascenderá a 10.122 pesos.

Próximas intervenciones

La concesionaria indicó que durante el segundo semestre continuará con el mantenimiento permanente del corredor, que incluirá corte de pasto, limpieza integral y nuevas obras en el sector del peaje y el acceso a Victoria.

Además, está prevista la instalación de cartelería de mensajería variable para informar en tiempo real el estado de la ruta, la incorporación de balanzas dinámicas para controlar el peso de los vehículos y la colocación de un nuevo alambrado perimetral destinado a impedir el ingreso de animales a la calzada y reducir el riesgo de siniestros viales.

Actualmente, por los 60 kilómetros de la Ruta Nacional 174 circulan alrededor de 180.000 vehículos por mes, mientras que el corredor ya opera con un sistema de peaje completamente electrónico, sin cobro en efectivo.

Elonce