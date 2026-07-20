La contraposición de cada paro docente: Gobierno dice 75 % de presentismo, AGMER dice 85 % de ausentismo

El Consejo General de Educación (CGE) informó que el presentismo docente sostuvo la misma línea de asistencia registrada durante la última medida de fuerza sectorial, coincidiendo este lunes con la vuelta a las aulas en toda la provincia tras el receso invernal.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el organismo educativo, esta amplia concurrencia (75%) del personal en los 17 departamentos entrerrianos consolidó el normal funcionamiento de los establecimientos, permitiendo que la gran mayoría de la matrícula escolar retome sus actividades pedagógicas habituales sin interrupciones.

Los informes reflejan que las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas y sostuvieron el dictado de clases planificado para la jornada, resguardando de este modo la continuidad del servicio educativo y el derecho al aprendizaje de las y los estudiantes.

Desde el gobierno provincial se remarcó la continuidad del esquema de negociaciones vigentes, con el objetivo de seguir evaluando las variables laborales y salariales del sector junto a las y los representantes gremiales.

Por su parte el Secretario General de la Seccional Paraná de Agmer, Manuel Gómez, manifestó a esta Agencia: "El acatamiento al paro en el departamento ronda el 85% y para nosotros es un porcentaje importante. Este número está relacionado con un reclamo genuino que se está dando desde los trabajadores de la educación, no tiene que ver con una cuestión antojadiza del sindicato, sino que es una realidad palpable".

Cabe destacar que no es la primera vez que las cifras brindadas por el gremio y el CGE se contradicen entre sí.

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