Día del amigo: Cómo nació el “Himno a la amistad” cuya letra pertenece a Wally Fabré

Wally Fabré contó a FM Estacion Plus Crespo los detalles de la letra que es simbolo de los amigos y de cada 20 de Julio. Su poema “Amistad” se convirtio en el “Himno a la amistad” que grabaron Daniel Toro y El Chango Nieto.

Relató Wally que “En el año 1978 envié -atrevidamente- al certamen mundial de la poesía de Madrid, España, una escrito mío que se llama Amistad. Eso fue el 9 de enero de ese año y pasaron 6 meses hasta que el 4 de Julio, un día antes de mi cumpleaños, me contestaron y me confirmaron que había obtenido el primer premio”.

“Yo gané con esa poesía en el `78 y dos años después Daniel Toro me pidió autorización para musicalizarla. Y bueno ¿Qué le iba a decir?, pero nunca pensé que le iban a poner de nombre Himno”.

“Debo aclarar que ese nombre de Himno no fue idea mía, ni del Chango Nieto, ni de Daniel Toro, fue una idea de la compañía grabadora”.

Fabré no tiene datos precisos de la fecha de grabación del tema, pero según pudo saber FM Estación Plus Crespo el registro del tema en SADAIC lleva fecha 21 de noviembre de 1980.

El autor confió que “Me une un gran afecto con la ciudad de Crespo ya que ahí vivió mi querida hermana Ester, viuda de Humberto Paul”.

Más adelante explicó “El himno a la amistad me permitió ser conocido desde algún punto de vista. Yo nunca percibí dinero por eso. Solamente me permitió conocer toda la provincia, algunas vecinas y trascender como el creador. Hoy me llaman para entrevistas desde varios lugares y hasta de España suelo atender consultas”.

“Creen que soy un poeta o un literato. Y yo no soy ni poeta, ni payador, solo soy un versero al paso”, definió con mucha humildad.

Escuchá la nota:

Cuarenta años después recrearon el "Himno a la Amistad"

La primera versión fue grabada en 1980 por "El Chango” Nieto y Daniel Toro. Sus hijos, Hernán Nieto y Facundo Toro, estrenaron hace algunos años una nueva versión.