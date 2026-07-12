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Lanzan en Argentina la primera tarjeta cripto de débito y crédito del mundo

El lanzamiento se conoció en simultáneo con la designación de Andrés Ondarra como nuevo Gerente General de Nexo en Argentina. ¿Para qué sirve y cómo funciona?
Información General12 de julio de 2026


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La plataforma cripto Nexo lanzó en Argentina la primera tarjeta cripto del mundo, con modalidad dual de débito y crédito, en un contexto de madurez del ecosistema local. También confirmó que el ex-ejecutivo de Binance, Andrés Ondarra asumirá como Gerente General de Nexo en nuestro país, a partir del 1 de agosto.

La compañía explicó que la Nexo Card permite a los usuarios gastar directamente las criptomonedas en “modo débito” o dejarlas como garantía en ”modo crédito” para acceder a liquidez, alternando entre ambos modos desde una sola app.

Ondarra explicó al diario Ámbito, que la tarjeta en "modo crédito" funciona de manera diferente a una tarjeta de crédito tradicional en términos de calificación.

"La línea de crédito está respaldada por los activos digitales que el cliente mantiene en su cuenta de Nexo como garantía, por lo que no depende del historial crediticio del usuario con bancos u otras entidades financieras y brinda la posibilidad de obtener préstamos desde solo el 1,9% anual", argumentó Ondarra. 

Y agregó, que "dado que el crédito está totalmente respaldado por colateral, el modelo de riesgo es diferente al de los préstamos de consumo convencionales y no está expuesto de la misma manera a la morosidad asociada al crédito no garantizado".

Además, la plataforma destacó que los saldos que quedan disponibles en la app generan hasta 13% de interés anual, acreditado diariamente.

Si bien la introducción de una tarjeta dúal dentro del ecosistema cripto local se trata de una novedad, no es un hecho aislado, sino que también puede entenderse como una profundización de una tendencia que ya había comenzado a notarse desde principios de 2026, consignó APF.

Por ejemplo, la fintech argentina Lemon Cash ya había lanzado a principios de año una tarjeta de crédito colateralizada por Bitcoin, mientras que desde la plataforma Ikigii también comenzó a ofrecer préstamos respaldados por la misma criptomoneda.

Historial

Entre julio de 2022 y junio de 2025, Argentina movió cerca de U$S 93.900 millones en transacciones de activos digitales, el segundo volumen más alto de América Latina después de Brasil, según datos citados por Nexo.

También afirmaron que el 74,3% de los inversores argentinos ya tiene activos digitales en su cartera (la proporción más alta entre todos los mercados relevados), mientras que un 62,9% redujo sus tenencias en activos tradicionales para volcarse a las criptomonedas.

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