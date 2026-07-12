google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

En honor a Favaloro, se conmemora el Día Nacional de la Medicina Social

El 12 de julio es el día de nacimiento del médico emblema de Argentina. La fecha reivindica la idea de que la salud es un derecho de todos.
Información General12 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

image

El Día Nacional de la Medicina Social se celebra cada 12 de julio en conmemoración del nacimiento de René Favaloro y se trata de una fecha que reivindica una idea que define a esta disciplina: la salud es un derecho de todos y no un privilegio de algunos y depende no solo de lo que ocurre en un quirófano, sino de factores sociales, económicos y culturales que muchas veces quedan fuera del foco.

“Cuando se piensa en los grandes hitos de la medicina, suele venir a la mente la alta complejidad: una cirugía que salva una vida, un diagnóstico difícil, un avance tecnológico. Sin embargo, hay una dimensión de la salud que se juega mucho antes de llegar al hospital y que impacta de manera directa en el bienestar de las personas: las condiciones en las que viven, trabajan y se cuidan cada día”, aseguró Ailín Catalá.

En este sentido, Argentina cuenta con 30 años de publicación continua de Indicadores Básicos de Salud (más de 140 indicadores oficiales para monitorear la situación sanitaria) y se enfoca en la atención primaria como eje del sistema de salud, con foco en prevención, promoción y trabajo comunitario.

Es en ese terreno donde la prevención cobra todo su sentido: detectar temprano, informar, acompañar y facilitar el acceso a los controles no son gestos menores, son la forma más concreta de reducir desigualdades evitables, replicó Noticias Argentinas.

Así como se promueven los controles médicos periódicos o la alimentación equilibrada, cuidar la salud de manera colectiva implica sostener acciones cotidianas de prevención. Entre las más importantes se destacan:

  • Realizar controles médicos periódicos, aunque no haya síntomas.
  • Mantener el calendario de vacunación al día en todas las etapas de la vida.
  • Acceder a chequeos preventivos que permitan detectar factores de riesgo a tiempo (presión arterial, glucemia, índice de masa corporal).
  • Buscar información confiable y consultar ante cualquier duda.
  • Incorporar hábitos saludables sostenidos: actividad física, alimentación equilibrada y descanso adecuado.

“La medicina social no se agota en los grandes avances científicos: se construye también en cada acción que acerca el cuidado a la comunidad. Porque prevenir, en el fondo, también es una forma de hacer justicia”, finalizó Catalá.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Artes2

La Escuela N° 120 de El Pingo ganó el Premio Anual de Fundación LAR con un proyecto de rescate histórico e integración entre generaciones

Estación Plus Crespo
Crespo11 de julio de 2026
La propuesta distinguida promueve el vínculo entre niños y adultos mayores para recuperar la historia de la localidad. En diálogo con Estación Plus Crespo, la directora ejecutiva de Fundación LAR, Natalia Denoni, destacó el compromiso de todas las instituciones participantes y anticipó que los proyectos se concretarán el 23 de octubre.
WhatsApp Image 2026-07-11 at 17.51.34

Choque y vuelco en Barrio Pancho Ramírez

Estación Plus Crespo
Crespo11 de julio de 2026
Un automóvil quedó girado 90 grados sobre su posición de marcha. El conductor fue derivado a la guardia médica. Fue necesaria la intervención de bomberos voluntarios.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo