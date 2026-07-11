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Choque y vuelco en Barrio Pancho Ramírez

Un automóvil quedó girado 90 grados sobre su posición de marcha. El conductor fue derivado a la guardia médica. Fue necesaria la intervención de bomberos voluntarios.
Crespo11 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En la tarde de este sábado, dos automóviles impactaron en la intersección de French y Urquiza, confirmó Estación Plus Crespo en el lugar. La violencia del siniestro se reflejó en la magnitud material, destacándose que afortunadamente no revistió igual consideración en términos de salud de los respectivos ocupantes, presumiéndose lesiones de menor gravedad. 

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Alrededor de las 17:10, una dotación de Bomberos Voluntarios acudió a brindar auxilio, al igual que el servicio de emergencia y la policía local. Uno de los vehículos colisionantes, había volcado. Se trató de un Renault Megane, que transitaba por calle Urquiza y un Fiat Palio, que se desplazaba por French.

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Bomberos procedió a realizar las tareas de seguridad correspondientes, llevando a cabo la desconexión de la batería del vehículo volcado, con el fin de prevenir riesgos.

Las personas involucradas en el siniestro fueron asistidas en el lugar y el conductor del Fiat fue trasladado por prevención y para examinación, se hizo saber a este medio.

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En el operativo trabajó una dotación con un total de cuatro bomberos, en coordinación con los demás servicios de emergencia presentes.

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