Paritaria docente: "Es la propuesta definitiva", expresó el presidente del CGE

Tras la reunión, y en rueda de prensa, Cuenca destacó que el Gobierno reformuló la oferta presentada el lunes a partir de los planteos realizados por los gremios. "El lunes se presentó una propuesta que fue rechazada de manera inmediata. El Gobierno trabajó para mejorarla, de acuerdo con los recursos disponibles y siendo responsable con la administración de esos recursos. Hoy trajimos una propuesta bastante superadora", sostuvo.

El funcionario expresó su sorpresa por el rechazo de la oferta sin que fuera sometida a consideración de las bases gremiales. "Llama la atención que se rechace directamente en la mesa paritaria, sin llevar la propuesta a los congresos o a las instancias de consulta de los sindicatos", afirmó.

Cuenca detalló que la nueva propuesta contempla un incremento del 3% para julio y del 4% para septiembre, con actualización de la base de cálculo en ambos casos. Además, prevé elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que, según indicó, representa una mejora del 14% respecto del mínimo vigente, que era de 750.000 pesos, publicó APFDigital.

También señaló que el Gobierno propuso un incremento de entre el 20% y el 28% en los montos correspondientes al Fopid y Conectividad, dependiendo de la carga horaria.

Respecto al reclamo gremial para incorporar esos conceptos al salario remunerativo y bonificable, recordó que el Fopid fue creado por la Provincia para reemplazar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), luego de que el Gobierno nacional dejara de abonarlo.

"Fue una decisión de este gobernador hacerse cargo de ese pago. Hoy, entre Fopid y Conectividad, un docente de jornada completa percibe alrededor de 240.000 pesos. No es un monto menor", remarcó.

Conciliación administrativa

Tras el rechazo de los gremios, Cuenca confirmó que el proceso continuará en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.

"Los sindicatos se declararon en estado de beligerancia y ahora la Secretaría de Trabajo tendrá cinco días hábiles para convocar a la conciliación administrativa", explicó.

No obstante, insistió en que la oferta presentada este miércoles es el máximo esfuerzo que puede realizar la Provincia.

"Tomamos muchas de las demandas que nos plantearon el lunes, como actualizar la base de cálculo y avanzar con sumas remunerativas y bonificables, siempre dentro de las posibilidades económicas de la provincia", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno buscó brindar previsibilidad al establecer incrementos para julio y septiembre y aseguró que esos porcentajes "duplican la inflación mensual actual".

Por último, manifestó su deseo de que el conflicto no afecte el reinicio de las clases tras el receso invernal.

"Ojalá las clases comiencen normalmente el 20. No sería bueno que los estudiantes pierdan días de clases. El diálogo siempre está abierto, más allá de la discusión salarial", concluyó.