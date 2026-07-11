La Escuela N° 120 de El Pingo ganó el Premio Anual de Fundación LAR con un proyecto de rescate histórico e integración entre generaciones

La Fundación de La Agrícola Regional (LAR) entregó su tradicional Premio Anual, una iniciativa que cada año convoca a establecimientos educativos para desarrollar proyectos inspirados en los principios y valores del cooperativismo. En esta edición, la Escuela N° 120 "República Dominicana" de El Pingo obtuvo el primer lugar gracias a una propuesta orientada a fortalecer el vínculo entre generaciones y rescatar la memoria histórica de la comunidad.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, la directora ejecutiva de Fundación LAR, Natalia Denoni, explicó que este año el certamen presentó una modalidad diferente a la de ediciones anteriores. "Como todos los años, la propuesta de la fundación apunta a los principios y valores cooperativos. Este fue un año particular, por lo que nos dirigimos hacia otro tipo de eventos. En las ediciones anteriores las escuelas presentaban acá en Crespo lo que habían armado, según lo que había decidido el Consejo de Administración. Este año les propusimos que presenten un proyecto que, como siempre, visibilice principios y valores cooperativos y que tuviese algún impacto comunitario o institucional. La idea era generar alguna acción relacionada con la comunidad, una acción que genere un impacto", señaló.

Un proyecto que une generaciones

La iniciativa ganadora fue presentada por la Escuela N° 120 "República Dominicana" de El Pingo, cuyos estudiantes trabajaron junto a distintas instituciones y vecinos de la localidad para rescatar la historia del pueblo a través del diálogo con los adultos mayores.

Denoni destacó que el proyecto trascendió el ámbito escolar. "La escuela destacada fue la Escuela 120 República Dominicana de El Pingo. Los chicos armaron un proyecto que tenía el propósito de la vinculación intergeneracional y la revalorización histórica de la localidad. No solo trabajaron a nivel institucional, sino que también se relacionaron con entidades municipales, con hogares y con personas mayores. Tuvieron muchos testimonios de los ancianos, que por ahí tienen más conocimiento de la historia del pueblo."

Respecto a las demás propuestas participantes, indicó que todas compartían el mismo objetivo de generar beneficios para la comunidad.

"Los otros proyectos tienden a ser similares en el momento en que todos tienen que apuntar a lo mismo. Sí tenían que ver con esta cuestión de vinculación con la comunidad."

Los proyectos continuarán hasta octubre

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Denoni explicó que la entrega del premio no representa el cierre de la iniciativa, ya que cada institución deberá concretar el proyecto presentado. "El premio ya se entregó en lo que respecta al Premio Anual. Esto tiene una extensión que queda a criterio de cada escuela participante y que tiene que ver con la concreción del proyecto el día 23 de octubre, que coincide justamente con el aniversario de nuestra Fundación."

En ese sentido, comentó que algunas instituciones ya comenzaron a desarrollar las acciones previstas. "La escuela de El Pingo y también la Escuela N° 54 de Crespo están armando un mural. Las otras escuelas están trabajando con diferentes entidades y se trata de revalorizar la lectura también. Esa será su manera de concretarlo, si así deciden hacerlo, lo cual va a llevar también un reconocimiento."

El premio

Como ganadora de la edición 2026, la Escuela N° 120 recibió un importante aporte para concretar su propuesta artística. "Al ser la escuela destacada se llevó el primer lugar y un padrino de la Fundación, que es Pinturas Nogopaint, le otorgó pintura para 100 metros cuadrados. En esa oportunidad también, que no estaba previsto, al estar las autoridades de la empresa decidieron facilitarle los materiales para la realización del mural; es decir, la pintura, básicamente."

Las demás instituciones también fueron distinguidas por su participación. "Las otras escuelas también obtuvieron su reconocimiento. Recibimos a las autoridades de las otras dos escuelas participantes, que son la Escuela N° 54 y la Escuela N° 105, y cada una obtuvo un voucher de compra."

Satisfacción por el compromiso de los estudiantes

Finalmente, la directora ejecutiva de Fundación LAR expresó su deseo de que todos los proyectos puedan concretarse y valoró el entusiasmo demostrado por alumnos y docentes durante todo el proceso. "Esperamos que las escuelas decidan concretar esta acción, porque la verdad es que ya están bastante adelantados. Están haciendo unos trabajos muy lindos los chicos, que era nuestra intención. Están sumamente involucrados este año en toda la realización. Esta instancia tendrá su continuidad y la veremos el 23 de octubre."

Asimismo, destacó el trabajo previo realizado por la Fundación junto a los estudiantes para acercarlos al mundo del cooperativismo. "Sí, valió la pena porque realmente los motivó. Nosotros hicimos visitas previas a las escuelas, tuvimos relación con ellos. Utilizamos un juego que se llama 'El Cooperativo', que es una manera lúdica de aprender sobre cooperativismo y sobre nuestra cooperativa. Todos los chicos estuvieron muy involucrados y con mucho conocimiento de la entidad, así que en ese sentido estamos muy contentos."