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Un vehículo dañó bolardos de la Semipeatonal 25 de Mayo

Debido a la consecuencia en los neumáticos, el rodado no pudo continuar su marcha. Hasta el mediodía de este jueves, la circulación permanecía cortada.
Crespo09 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este feriado, un tramo de la semipeatonal 25 de Mayo permaneció con señaléctica de precaución e interrupción del tránsito -al menos durante la mañana-, habida cuenta de la existencia de un automóvil siniestrado. Varios bolardos del lateral derecho, situados promediando la cuadra -entre Sarmiento y Belgrano-, fueron dañados y uno de ellos arrancado, durante la maniobra.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que la situación respondió a la pérdida de trayectoria de quien conducía un Volkswagen Bora. Se formalizaron las actas pertinentes y oportunamente, el municipio activará el reclamo de reparación -que tramita por la vía administrativa municipal-; destacándose la ausencia de personas lesionadas en el hecho.

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