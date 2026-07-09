Un vehículo dañó bolardos de la Semipeatonal 25 de Mayo
Crespo09 de julio de 2026Estación Plus Crespo
Debido a la consecuencia en los neumáticos, el rodado no pudo continuar su marcha. Hasta el mediodía de este jueves, la circulación permanecía cortada.
Este feriado, un tramo de la semipeatonal 25 de Mayo permaneció con señaléctica de precaución e interrupción del tránsito -al menos durante la mañana-, habida cuenta de la existencia de un automóvil siniestrado. Varios bolardos del lateral derecho, situados promediando la cuadra -entre Sarmiento y Belgrano-, fueron dañados y uno de ellos arrancado, durante la maniobra.
Estación Plus Crespo pudo confirmar que la situación respondió a la pérdida de trayectoria de quien conducía un Volkswagen Bora. Se formalizaron las actas pertinentes y oportunamente, el municipio activará el reclamo de reparación -que tramita por la vía administrativa municipal-; destacándose la ausencia de personas lesionadas en el hecho.
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