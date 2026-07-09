Un vehículo dañó bolardos de la Semipeatonal 25 de Mayo

Este feriado, un tramo de la semipeatonal 25 de Mayo permaneció con señaléctica de precaución e interrupción del tránsito -al menos durante la mañana-, habida cuenta de la existencia de un automóvil siniestrado. Varios bolardos del lateral derecho, situados promediando la cuadra -entre Sarmiento y Belgrano-, fueron dañados y uno de ellos arrancado, durante la maniobra.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que la situación respondió a la pérdida de trayectoria de quien conducía un Volkswagen Bora. Se formalizaron las actas pertinentes y oportunamente, el municipio activará el reclamo de reparación -que tramita por la vía administrativa municipal-; destacándose la ausencia de personas lesionadas en el hecho.