Precisan circunstancias del accidente en Ruta 12: Un lesionado. VIDEO
Un hombre radicado en General Ramírez protagonizó un significativo siniestro en la mañana de este martes, sobre la Ruta 12, distante a unos 3 kilómetros antes de llegar a la rotonda de Crespo. Viajaba desde su ciudad de origen hacia Paraná.
El ciudadano se encontraba al mando de un Volkswagen Gol Country, color gris, y por causas a determinar, terminó incrustado contra un acoplado -de transporte de productos alimenticios-, que se encontraba estacionado sobre la banquina, del lado opuesto.
Pudo confirmar Estación Plus Crespo que el único ocupante se encontraba consciente al momento de ser auxiliado, aunque requería ser rescatado de entre los hierros, lo cual estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Crespo. Es atendido en una clínica privada de la ciudad; presumiéndose un diagnóstico de fractura en uno de sus brazos.
Por disposición de la Fiscalía en turno, tomó intervención el gabinete de la Policía Científica.