Precisan circunstancias del accidente en Ruta 12: Un lesionado. VIDEO

Un hombre radicado en General Ramírez protagonizó un significativo siniestro en la mañana de este martes, sobre la Ruta 12, distante a unos 3 kilómetros antes de llegar a la rotonda de Crespo. Viajaba desde su ciudad de origen hacia Paraná.

El ciudadano se encontraba al mando de un Volkswagen Gol Country, color gris, y por causas a determinar, terminó incrustado contra un acoplado -de transporte de productos alimenticios-, que se encontraba estacionado sobre la banquina, del lado opuesto.

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Pudo confirmar Estación Plus Crespo que el único ocupante se encontraba consciente al momento de ser auxiliado, aunque requería ser rescatado de entre los hierros, lo cual estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Crespo. Es atendido en una clínica privada de la ciudad; presumiéndose un diagnóstico de fractura en uno de sus brazos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, tomó intervención el gabinete de la Policía Científica.