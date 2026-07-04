Incendio de pastizales movilizó a dos dotaciones de Bomberos sobre la Ruta Nacional 12

Dos dotaciones del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios intervinieron este sábado 4 de julio para combatir un incendio de pastizales registrado a la vera de la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre la ciudad de Crespo y Colonia Merou.

Según se informó a Estación Plus Crespo, la emergencia se produjo alrededor de las 17:00 y demandó el despliegue de seis bomberos, quienes realizaron las tareas de control y extinción del fuego. Gracias al rápido accionar del personal, las llamas fueron contenidas y se evitó que el incendio se extendiera hacia los sectores linderos.

Una vez controlada la situación, los servidores públicos concluyeron las tareas de enfriamiento para impedir posibles reactivaciones del foco.

Desde la institución recordaron a la comunidad la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante la temporada en la que la vegetación seca favorece la propagación del fuego. En ese sentido, solicitaron evitar cualquier acción que pueda originar incendios, como la quema de residuos, el arrojo de colillas de cigarrillos o el uso del fuego en zonas con pastizales.